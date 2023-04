Pioli: “Sono il più felice del mondo. Krunic? Intelligenza calcistica elevata”

Pioli al settimo cielo per la qualificazione alla semifinale di Champions League: il Milan ha superato il favorito Napoli.

A sedici anni dall’ultima volta, il Milan è in semifinale di Champions League. La squadra rossonera ha avuto la meglio sul Napoli. Dopo la vittoria per 1-0 a San Siro, stasera è arrivato un 1-1 al Diego Armando Maradona.

Stefano Pioli al termine del match ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Normale che quando vivi queste serate puoi essere la persona più felice del mondo o la più delusa. Questo sport dà grandi emozioni, a noi è andata nel verso giusto. Stiamo crescendo tanto, è una grande soddisfazione per tutti. I tifosi ci hanno aiutato soprattutto nei momenti difficili, se siamo qui è anche merito loro. Il Napoli ha fatto una grande partita, ma ci siamo difesi con grande applicazione e sacrificio”.

L’impiego di Matteo Politano titolare non lo ha sorpreso: “Ero sicuro giocasse Politano con Osimhen, sono caratteristiche che conosciamo. Theo Hernandez sulla corsa poi se li mangia tutti. Kjaer e Tomori bravissimi, li abbiamo tenuti più bloccati e a volte ciò ci ha fatto subire qualcosa di più sugli esterni, ma al centro abbiamo difeso bene”.

Pioli spiega le sue scelte a livello tattico: “Dentro il campo siamo forti e aggressivi, giochiamo con tre centrocampisti. Poi abbiamo esterni offensivi che non hanno nella fase difensiva il punto di forza. Ma abbiamo fatto una scelta per fermare un attaccante forte. Forse nel secondo tempo ci siamo un po’ adagiati sul doppio vantaggio e abbiamo rischiato qualcosa. Krunic dotato di un’intelligenza calcistica elevata. Sono contento che riesca a mettere in campo le sue qualità, è un giocatore importante”.

A Pioli vengono citati Sacchi, Capello e Ancelotti come predecessori che al Milan hanno vinto la Champions: “Sono miti, non sono al loro livello”.