Probabili formazioni Napoli-Milan: Pioli conferma l’undici dell’andata

Napoli-Milan è vicina e gli allenatori pensano alle formazioni per il big match che decreterà una delle semifinaliste di Champions League

Il Napoli recupera l’infortunato Osimhen, assente sia nel match d’andata che di Campionato, ma dovrà fare i conti con ben due assenze per squalifica. Pioli, invece, decide di confermare l’undici sceso in campo a San Siro e rischia di perdere uno dei titolari che accusa un fastidio al piede.

La prossima sarà la partita della vita per Napoli e Milan. I rossoneri per tornare ad alti livelli e far ricredere tutti dopo un campionato deludente, gli azzurri per confermarsi anche nelle coppe europee: i quarti di Champions League sono il riscatto per entrambi i club.

Per questo motivo si darà vita ad una gara di ritorno piuttosto infuocata e senza esclusione di colpi, proprio come l’andata finita 1 a 0 a San Siro e ancora prima al Maradona con il poker del Milan. Probabilmente complice l’assenza di Osimhen, in entrambe le occasioni si è visto poco Napoli, motivo per cui gli azzurri cercheranno di farsi valere.

Luciano Spalletti è pronto a scendere in campo con la voglia di riscatto di chi ha visto affossata la propria squadra sia in campionato che nel match d’andata di Champions. Mister Pioli, invece, è chiamato letteralmente a ripetersi nell’impresa portata a termine contro il Tottenham agli ottavi, quando dopo l’1-0 dell’andata ha archiviato i quarti con un secco 0-0.

Napoli-Milan: le probabili formazioni

Sono attimi decisivi per Spalletti e Pioli. Il Napoli recupera Victor Osimhen, match winner e trascinatore del Napoli insieme a Kvaratskhelia; con i suoi scatti fulminei in profondità e la sua prorompenza, ha il compito di sfaldare il muro rossonero. Il Milan, invece, può far leva sull’assenza di ben due pilastri di Spalletti: KimMin-Jae e Anguissa. Ecco le probabili formazioni di Napoli-Milan.

Spalletti dovrà fare a meno di due titolarissimi come Kim Min-Jae e Anguissa, al loro posto scalpitano Juan Jesus e Ndombelé. Il tecnico dei partenopei, a quanto pare, scenderà in campo con un 4-3-3: Meret tra i pali, Di Lorenzo e Olivera esterni, Rrahmani e Juan Jesus centrali. A centrocampo, Lobotka farà da filtro con Zielinski e Ndombelé pronti ad inserirsi. A comporre il tridente d’attacco, il solito Kvaratskhelia con Politano e il ritrovato Osimhen.

Dall’altro lato del campo, Stefano Pioli rischia di rimanere senza il suo bomber Olivier Giroud. Il francese accusa ancora i postumi di un colpo al tendine d’Achille rimediato proprio contro il Napoli; in caso di complicazioni, maglia da titolare ad Ante Rebic. Pioli scenderà sul prato di gioco con il solito 4-2-3-1: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Diaz, Leao; Giroud.