Cassano sminuisce la prestazione di Leao: “Forse vi sfugge una cosa…”, Vieri non ci sta (VIDEO)

Il barese preferisce criticare il Napoli e Bobo non lo accetta e lo accusa di essere incoerente: “Cambi troppo spesso idea”

In tanti avevano provato a pronosticare chi avrebbe avuto la meglio fra Napoli e Milan in questi quarti di finale di Champions League. Alla fine ce l’hanno fatta i rossoneri, che si sono presi la semifinale dopo la vittoria a San Siro e il pari di ieri al Maradona.

Alla vigilia delle due sfide gli azzurri di Spalletti erano considerati favoriti per il passaggio del turno, anche perché in campionato avevano dato un distacco enorme al Diavolo, oltre ad averlo battuto a San Siro a fine settembre per 1-2. La squadra di Stefano Pioli ha ribaltato le previsioni e si è imposta sia nel ritorno in campionato che nella doppia sfida in Champions, ottenendo grandi elogi.

Della partita di ieri hanno parlato ovviamente anche nel consueto appuntamento della Bobo Tv su Twitch. Al centro dei discorsi c’è stata la grande partita di Rafa Leao, decisivo con le sue sgroppate soprattutto nel primo tempo. Antonio Cassano ha però voluto sottolineare una questione. “Leao stasera ha spaccato la partita – ha specificato il barese – Ha fatto due azioni decisive, ma Di Lorenzo non l’ha mai presa. Non voglio essere ingiusto ma stasera lui e Rrahmani i peggiori in campo”.

Vieri accusa Cassano di incoerenza

Cassano ha quindi leggermente sminuito i meriti dell’attaccante portoghese, preferendo commentare l’inadeguatezza dei difensori del Napoli nella gara di ieri e spiegando che attende che il rossonero si confronterà con difensori di un altro livello.

“Leao è stato decisivo ma forse vi sfugge una cosa: ha giocato contro una squadra italiana! Se quella partita Leao me la fa contro Walker, contro Upamecano, contro uno di quel livello lì, allora dirò ‘c…o’ ha fatto una super partita. Lo aspetto in quelle partite lì”. Un commento che però ha mandato su tutte le furie Christian Vieri, che ha subito replicato all’amico in questi termini.

“Se tu dai 50-70 metri a Leao non lo ferma nessuno – assicura Bobo – che stai dicendo, non puoi fare certi discorsi. Parli di un giocatore e di una sola partita. Di Lorenzo è stato uno dei migliori terzini destri d’Europa quest’anno e ora andiamo a attaccare lui perché il Napoli ha perso. Non mi sembra giusto”.

BOBO vs CASSANO🔥🔥 pic.twitter.com/owzLJ5TqBZ — Calcio con la F Out Of Context (@FutbolOOC) April 18, 2023

Il centravanti ex Inter non ci sta e accusa Cassano di essere incoerente perché fino a che il Napoli ha vinto lo ha esaltato, così come tutti i suoi singoli: “Fino a venti giorni fa avete detto che il Napoli è la squadra più forte d’Europa e ora vieni a dirmi ‘no meglio Walker, Upamecano’. Non lo accetto Antò, non mi parlare del risultato. Cambi sempre troppo idea, non sono d’accordo”.