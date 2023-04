Leao: “Milan casa mia, Pioli come un padre”. Ma sul rinnovo…

Leao molto felice dopo che il Milan ha superato il Napoli in Champions: sul rinnovo, però, non si sbilancia ancora.

Sicuramente Rafael Leao ha messo il suo timbro sulla qualificazione del Milan alla semifinale di Champions League. A Napoli il gol di Olivier Giroud arriva dopo una sua azione devastante partita dalla trequarti rossonera. Davvero impressionante, una prova notevole del suo repertorio.

Il portoghese si era anche guadagnato un calcio di rigore in precedenza, ma lo stesso Giroud lo aveva sbagliato. E non bisogna dimenticare l’andata, visto che aveva partecipato alla rete decisiva segnata da Ismael Bennacer. Giusto chiedere di più a un giocatore con le sue qualità, però se il Diavolo ha superato anche i Quarti di Champions c’è pure il suo zampino.

Leao, la felicità dopo Napoli-Milan

Leao al termine del match disputato allo stadio Diego Armando Maradona si è concesso ai microfoni di Sky Sport: “Bello aver fatto un’azione simile a quella che fece un giocatore importante come Gullit, che ha fatto la storia del Milan. Sono molto contento del lavoro della mia squadra, è stato incredibile. Ringrazio i tifosi. Penso che questa vittoria ci dia fiducia e ci permetta di continuare a sognare in Champions League. Vincere la coppa è possibile? Sì, ma prima dobbiamo pensare alle due partite di semifinale“.

Rafa ha speso bellissime parole per Stefano Pioli e anche per la dirigenza: “Pioli è la persona che mi ha fatto diventare il giocatore che sono oggi. Ha avuto pazienza e mi ha preso per mano come fossi suo figlio. Devo ringraziare lui, Maldini e Massara per avermi aiutato a diventare quello che sono oggi. Al Milan mi sento a casa, sono felice di essere qui“.

Inevitabile chiedergli anche del rinnovo di contratto, sul quale non si sbilancia granché pur ribadendo di essere entusiasta di vestire la maglia rossonera: “Sono molto contento di essere qua, il Milan è casa mia. Ho ancora un anno di contratto, stiamo parlando. Ci sono delle cose da sistemare, però la cosa più importante ora è che siamo in semifinale e che stiamo facendo una grande stagione. Sono felice e voglio continuare ad aiutare la squadra“.