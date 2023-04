Maldini, Massara, Furlani e Singer: abbraccio da brividi al Maradona (VIDEO)

Immagini bellissime al Maradona dopo il passaggio del Milan alle semifinali di Champions League. Abbraccio speciale tra Maldini, Massara, Singer e Furlani

Il Milan è tornato in grande stile nell’Europa delle grandi. Grazie ai risultati positivi nella doppia sfida contro il Napoli, i rossoneri hanno strappato il pass per le semifinali di Champions League. Un traguardo che mancava da ben sedici anni. C’è voluto sacrifico, sofferenza, ma soprattutto coesione e unità d’intenti tra allenatore, squadra, dirigenza e proprietà. Il Milan di Stefano Pioli in due anni e mezzo ha bruciato ogni tappa. Prima il ritorno in Champions da seconda di Serie A, poi lo Scudetto, e infine quest’anno le semifinali della più prestigiosa competizione per club al mondo.

Chi lo avrebbe mai detto? Eppure, ogni anno e ad ogni scoglio da superare, il Milan è sempre partito da sfavorito. Un concetto che Pioli ha ribadito più volte. Il risultato per fortuna lo da il campo e lo danno i fatti. Aver battuto il Napoli, ad oggi considerata la squadra migliore in Italia, ha nutrito l’ambiente rossonero di orgoglio e grande soddisfazione. Ma da dove si è partiti? Il cammino è stato sì breve, ma non per questo con poche difficoltà, anzi. Grande merito va alla dirigenza e alle due proprietà che hanno gettato le basi per una politica d’azione fatta di valori e cognizione.

L’abbraccio di ieri sera al Maradona tra i dirigenti è la dimostrazione dell’unità d’intenti che ha contraddistinto l’ambiente milanista.

Maldini, Massara, Singer e Furlani: abbraccio emozionante

I tifosi sono sempre frettolosi, nessuna colpa. E’ l’amore per il proprio club a fomentare il desiderio di vittoria e di blasone dei sostenitori sportivi. Per questo, spesso, si è stati troppo esigenti con la società rossonera. Ha creato un certo malumore soprattuto la gestione delle sessioni di mercato. I tifosi hanno bramato acquisti di un certo calibro, ma la dirigenza milanista, rappresentata da Maldini e Massara, ha sempre spiegato a chiare lettere che in primis veniva e viene la sostenibilità del club. Un elemento primario che non può mancare e che deve andare di pari passo con i risultati sul campo.

Insomma, è necessaria prudenza e pazienza. Concetti condivisi al meglio non soltanto da proprietà e dirigenti, ma anche dall’allenatore Stefano Pioli, il quale non ha mai lamentato nulla. Il passaggio del turno è dunque frutto di caratteristiche benevole che non tutti i club possono vantare, e di cui i tifosi devono andare fieri. Economia pulita, resilienza, fiducia reciproca, umiltà, tutte prerogative che hanno permesso al Diavolo di trionfare e conquistare in breve tempo, ma con la giusta pazienza, il traguardo delle semifinali di Champions League.

A rappresentare tutto ciò è lo straordinario abbraccio che ha unito ieri sera al Maradona Paolo Maldini, Frederic Massara, Giorgio Furlani (nuovo AD) e Gordon Singer (presenza della vecchia proprietà mantenuta nel CDA). Le immagini che mostra il video sono emozionanti: