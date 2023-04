Milan, attento al Lipsia: vuole soffiarti un obiettivo

Il Milan sembra aver scelto il nuovo rinforzo per la prossima stagione. Maldini e Massara sono convinti, ma l’inserimento della tedesca preoccupa e non poco

Il Milan ha il grande dovere di rinnovare l’attacco in vista della prossima stagione. Il solo Olivier Giroud non può ancora caricarsi l’intero peso del reparto. Il francese, ad oggi, è l’unica vera scelta di peso a disposizione di Stefano Pioli. Divock Origi, Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic non sono riusciti a dare alcuna garanzia alla squadra, e a giugno la grande sensazione è che si opterà per la cessione. I tre centravanti mancano in condizione fisica e continuità di prestazioni, e un club come il Milan che ambisce a certi obiettivi non può permettersi certe presenze assenti.

Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno già muovendo sul nuovo rinforzo da regalare a Stefano Pioli per l’attacco della prossima stagione. Uno in particolare sta convincendo e mettendo d’accordo la dirigenza, l’allenatore e le esigenze della squadra. Si tratta di Folarin Balogun, il classe 2001 di proprietà dell’Arsenal ma in prestito al Reims. Sta conducendo una stagione stellare il giovane di nazionalità a metà tra quella inglese e quella americana. 18 gol e 3 assist sin qui, in 30 presenze complessive di Ligue 1. Davvero niente male per un attaccante della sua età.

A stupire di Balogun sono le abilità tecnico-tattiche. Un talento offensivo esplosivo, con un gran fiuto per il gol. Da non sottovalutare anche la sua duttilità nel sapere giocare da ala sinistra d’attacco. L’Arsenal ha fatto il prezzo, ma c’è una concorrente che sta mettendo i bastoni tra le ruote al Milan.

Milan, all in su Balogun: l’Arsenal fa il prezzo

Ad oggi, Folarin Balogun è l’attaccante che più fa gola a Maldini e Massara e tutto fa pensare che a breve i due dirigenti tenteranno l’assalto. I contatti con gli agenti del giovane ci sono già stati, ma è con l‘Arsenal che bisognerà trattare. Come riporta todofichajes.com, il club inglese non sarà disposto a cedere il suo gioiellino dell’attacco per meno di 30 milioni di euro. Il prezzo è dunque bello che fatto. Per quanto fatto vedere, un valore di mercato più che giusto. L’Arsenal, che ha in rosa due titolari come Gabriel Jesus e Nketiah, è consapevole che un talento come Balogun non può stare a scaldare la panchina. Per questo la cessione è ad oggi l’opzione più quotata.

Ma attenzione, perché sempre todofichajes.com fa sapere che il Lipsia della RedBull è pronto a mettere i bastoni tra le ruote al Milan nell’acquisto di Folarin. Il club tedesco si è già messo in contatto con il suo entourage, convinto di poter battere la concorrenza rossonera. Maldini e Massara ne sanno già qualcosa di concorrenza di mercato col Lipsia. Ricordate il talento difensivo Simakan? Un nome che i tifosi rossoneri avrebbero voluto a Milano, ma che alla fine i tedeschi del Lipsia si sono aggiudicati.

Massima attenzione dunque. Sappiamo che al Milan non piace partecipare ad aste, è quindi probabile che la dirigenza proverà ad anticipare la concorrenza strappando l’accordo anzitempo.