Milan-Inter Champions League: quando si gioca, date e orari ufficiali

Sarà Milan-Inter in semifinale di Champions League. Quando si giocherà il Derby con in palio la finale di Istanbul

Diciotto anni sono passati dall’ultimo Derby di Champions League tra Milan e Inter. Era l’edizione 2004-05 e i rossoneri si imposero nei quarti di finale, bissando il successo di due anni prima quando il gol di Shevchenko fu decisivo per la qualificazione alla finale di Manchester poi vinta contro la Juventus ai rigori.

Ora, a un anno di distanza dal duello Scudetto, Milan e Inter si ritroveranno di nuovo contro in Champions League, in una doppia sfida che decreterà una delle due contendenti che si giocherà il trofeo nella finale di Istanbul in programma il prossimo 10 giugno.

Considerata la stagione decisamente altalenante, per rendimento, di entrambe le squadre, una semifinale Champions rappresenta un traguardo di grandissimo valore per Milan e Inter, arrivate tra le migliori quattro d’Europa dopo aver sconfitto rispettivamente Tottenham, Napoli e i due club storici del calcio portoghese ovvero Porto e Benfica.

Milan-Inter, quando si giocano i Derby di Champions League

Sarà il Milan a disputare la gara di andata in casa mercoledì 10 maggio. La sfida di ritorno è in programma la settimana seguente martedì 16/5. Tutte le partite cominceranno alle 21.

Il Derby di andata che si giocherà di mercoledì sarà trasmesso in esclusiva assoluta da Amazon Prime Video. Quello di ritorno andrà in onda su Sky e Canale 5.

La doppia sfida di Champions tra Milan e Inter si inserisce in un calendario fittissimo di impegni per entrambe le squadre, in lotta per la qualificazione Champions in campionato e anche per la possibile finale di Coppa Italia, nel caso dei nerazzurri.

Tra l’andata e il ritorno, in particolare, il Milan sarà impegnato nello scontro diretto con la Lazio a San Siro e nella trasferta a La Spezia. L’Inter, invece, avrà anch’essa uno scontro diretto con la Roma all’Olimpico poi ospiterà il Sassuolo. Due match di campionato quelli contro le compagini romane che, verosimilmente, saranno decisivi per la classifica di entrambe le squadre.

Se la Juventus dovesse riottenere i quindici punti di penalizzazione, anche in attesa di un ulteriore giudizio (sembra questo al momento l’orientamento della possibile sentenza del Collegio di Garanzia che arriverà domani), il Milan si ritroverebbe al quinto posto a -3 dalla Roma. L’Inter, invece, sarebbe quinta a -5 dai giallorossi.