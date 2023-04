Milan-Inter, derby di mercato: nel mirino un attaccante rivelazione

Anche l’Inter ha messo nel mirino il giovane attaccante rivelazione del calcio europeo. Si parla di derby di mercato in estate. Chi la spunterà?

Il Milan dovrà rinnovare il suo reparto d’attacco in vista della prossima stagione, non ci sono dubbi. Le deludenti prestazioni di Divock Origi e Ante Rebic hanno inevitabilmente condotto Paolo Maldini e Frederic Massara a muoversi sul mercato. Zlatan Ibrahimovic rappresenta un caso a parte, dato che a 41 anni poco gli si può chiedere in termini di continuità ed integrità fisica. Ma il belga e il croato hanno deluso ogni aspettativa. Soltanto Olivier Giroud ha dimostrato di essere un attaccante affidabile, sotto ogni punto di vista. Con il rinnovo ormai vicinissimo (per un altro anno), Stefano Pioli necessita di un giovane centravanti da affiancare al francese. Servono gol e presenze!

Maldini e Massara stanno osservando diversi profili in queste ultime settimane. Nomi interessanti sul tavolo non ne mancano. Da Hojlund dell’Atalanta per arrivare a Folarin Balogun dell’Arsenal (in prestito al Reims). Soprattutto quest’ultimo incuriosisce maggiormente la dirigenza rossonera, per costi e caratteristiche. D’altronde, il Milan è ormai uno specialista del campionato francese, grazie all’attività attenta del capo scout Moncada. Geoffrey, anche lui francese, ha come principale parco d’osservazione la Ligue 1, e nelle ultime settimane ha messo nel mirino, grazie alla rete di scout rossoneri di cui dispone, un altro centravanti militante nel campionato francese.

Un altro belga, che potrebbe arrivare al Milan proprio per sostituire l’inefficace Divock Origi.

Milan, un altro belga per l’attacco: derby con l’Inter

Il Milan ha messo gli occhi su Lois Openda, talento d’attacco di nazionalità belga in forza al Lens. Classe 2000, Openda è cresciuto nel Club Brugge, salvo poi spostarsi nel calcio francese per giocare con più continuità. E ci sta riuscendo alla grande, strappando anche numerosissimi consensi. In 31 presenze sin qui ha siglato 15 reti e fornito 2 assist. Numeri che impressionano per un attaccante di soli 23 anni e che da una sola stagione milita in Ligue 1. Si è subito adattato. Openda ha uno straordinario fiuto per il gol, e si contraddistingue anche per la sua spiccata duttilità. Oltre ad essere una prima punta, sa infatti muoversi in entrambe le fasce d’attacco. Caratteristiche che hanno dunque stuzzicato i desideri di Maldini e Massara.

In questa stagione, dato l’ottimo rendimento, Lois Openda è stato seguito dagli scout di mezza Europa. Come riporta FootMercato, ad ogni gara del Lens non mancano osservatori pronti a stilare report positivi. Al momento, sono soprattutto Milan, Leeds, Monaco, Francoforte e Marsiglia a nutrire un forte interesse per lui. Ma attenzione, perché negli ultimi giorni anche l’Inter si è inserita nella potenziale corsa al talento belga. A riportarlo è sempre FootMercato, che fa sapere che il Lens non è comunque così disposto a disfarsi del suo gioiellino in estate. Servirà una buona offerta, non inferiore a 30 milioni di euro.

Milan e Inter sono avvisate. Si sfideranno per Openda? Le cugine milanesi sono entrambe a caccia di un nuovo bomber. Potrebbe dunque essere derby anche sul fronte mercato tra qualche mese.