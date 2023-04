ML – Milan, vittoria e firma: estasi totale per l’attaccante

E’ tutto fatto da giorni ma nel pomeriggio arriverà la firma sul contratto. Il giocatore metterà nero su bianco in giornata: tutti i dettagli

E’ festa grande in casa Milan. I rossoneri dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League, possono esultare per la firma sul contratto del giocatore.

Una firma annunciata già da tempo ma nel pomeriggio di oggi, Olivier Giroud metterà nero su bianco, siglando un accordo per una stagione a 3,5 milioni di euro netti più bonus.

Firma annunciata: accordo mai in discussione

Ve ne abbiamo parlato lo scorso 30 marzo, giorno in cui il bomber francese ha detto sì all’ultima offerta del Milan. Una lunga trattativa ma la fumata bianca, come vi abbiamo sempre detto, era solo questione di tempo. L’accordo raggiunto un paio di settimane fa porterà Giroud a guadagnare, di parte fissa, 300mila euro in più. Non mancheranno i bonus, più o meno facili da raggiungere, che potrebbero renderlo più ricco. Non sono stati i soldi però a fare la differenza ma la voglia di vincere. Giroud e il Milan hanno detto no a gennaio ad un’offerta importante da parte dell’Everton.

Il francese ha voglia di vincere e di farlo con i colori rossoneri addosso. Verosimilmente il Milan sarà il suo ultimo club europeo, prima di una nuova esperienza magari in America.