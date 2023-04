ML – Giroud è arrivato a Casa Milan: tutto pronto per la firma (VIDEO)

Finalmente il momento tanto atteso. Olivier Giroud sta per firmare il suo rinnovo con il Milan. E’ appena arrivato a Casa Milan

Olivier Giroud rappresenta una delle note più belle del Milan di Stefano Pioli. Il componente essenziale di un’orchestra che sta sbalordendo tutti, a suon di prestazioni e traguardi insperati raggiunti. L’attaccante francese è protagonista assoluto dello Scudetto dello scorso anno e delle semifinali di Champions League conquistate soltanto ieri. Un bomber di 36 anni che in rossonero ha ritrovato una seconda giovinezza.

Giroud è arrivato al Milan nel 2021 tra lo scetticismo della maggioranza. Alcuni lo ritenevano un calciatore finito, ormai arrivato ai titoli di coda della sua carriera. E che dopo aver vinto tutto al Chelsea e con la sua Francia aveva poco da dare ad una squadra giovane come quella di Pioli. Per fortuna, sono i fatti, il campo, a parlare, e a dire che senza Olivier non esisterebbe il Milan di oggi. Ha segnato gol pesanti come macigni in queste due stagioni, l’ultimo appunto ieri al Maradona e che è stato essenziale a strappare il passaggio del turno. Sempre in doppia cifra, anche quest’anno, non vuole di certo fermarsi.

Il suo legame col Milan è fatto di unione, affetto e gratitudine, reciproci. Così tanto che Giroud ha rifiutato a gennaio delle maxi offerte dalla Premier League. Vuole rimanere in rossonero, colori che gli hanno permesso di tornare a splendere. Lo ha sempre detto e confermato “Amo il Milan, voglio stare qui”. Oggi lo vuole dimostrare con i fatti, firmando il tanto atteso rinnovo di contratto.

Giroud a Casa Milan, pronto per il rinnovo

Da mesi si protrae la trattativa con gli agenti di Giroud per il rinnovo di contratto. C’è stato un punto in cui si è temuto il peggio, con alcune fonti a parlare di aria di rottura tra le parti. Per fortuna, i fatti dicono che chi ama davvero il Milan evita telenovele di un certo tipo, anzi, cerca nella maniera più pacifica il giusto compromesso. Questo ha fatto Giroud, il quale è appena arrivato a Casa Milan per mettere nero su bianco il rinnovo. L’accordo, trovato qualche settimana fa, sta per essere firmato.

16.28 – Giroud è arrivato a Casa Milan insieme alla famiglia e agli agenti.