Napoli-Milan, Leao e Giroud come Gullit e Van Basten: immagini incredibili (VIDEO)

Incredibile la similitudine tra l’assist di Rafael Leao e quello di Ruud Gullit. Le immagini sono davvero sorprendenti. Ecco i due assist a confronto

Rafael Leao come Ruud Gullit. Billy Costacurta così come tutti i tifosi rossoneri che ne hanno memoria non hanno avuti, fin da subito alcun dubbio.

L’assist del portoghese è stato identico a quello con cui l’olandese, qualche anno fa, si liberò della difesa del Napoli per far segnare Marco Van Basten: “Sono tornato indietro di qualche anno – ha ammesso l’ex difensore del Milan – È un’azione lunghissima. Salta tre avversari, poi ha la lucidità dopo 74 metri di passarla. A me ha ricordato tantissimo, per me una partita speciale, la grande fuga di Gullit e poi l’assist a Van Basten”.

Anche Leao non ha avuto dubbi nel commentare l’assist fatto – “L’immagine di Gullit sembrava uguale a quella di oggi. Provo sempre a farlo, puntare l’avversario, ho queste caratteristiche e provo a fare la differenza. Se non riesco a fare gol cerco i compagni, gli ho messo una buona palla, lui sa fare la differenza”.

Azioni a confronto: ecco i due assist di Leao e Gullit

E’ stato devastante Rafael Leao. L’attaccante portoghese è stato decisivo per il passaggio del turno del Milan. La semifinale è arrivata grazie anche ad un suo stupendo assist.

Dopo l’errore di Ndombele, il portoghese ha seminato il panico, portandosi a spasso tutta la difesa azzurra. L’attaccante ha così fatto fuori Di Lorenzo e Rrahmani prima di servire l’assist per il gol comodo ad Olivier Giroud.

Sui social ci hanno messo davvero poco per mostrarci l’azione che ha portato alla rete del Milan insieme a quelle di Gullit, che fa il passaggio vincente per Marco Van Basten.