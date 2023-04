Napoli-Milan: Maignan e Leao superstar! Calabria e Krunic instancabili

E’ stato un Milan solido quello che ha eliminato il Napoli in Champions League. Solita prova superlativa per Mike Maignan, decisivo al pari di Rafael Leao

Il Milan vola in semifinale di Champions League con una prestazione da grande squadra. I rossoneri di Stefano Pioli sono stati solidi in difesa, grazie ad una prova maiuscola di tutti. Alla fine, però, a fare la differenza sono stati i campioni, quello in attacco e quello tra i pali.

Rafael Leao è stato così decisivo con la sua accelerata fenomenale. Il portoghese ha saltato tutti prima di servire il pallone a Giroud. L’ex Sporting è stato devastante e ha vinto nettamente il duello con Kvara. Al Maradona ha fatto ancora la differenza meritandosi la palma di migliore in campo. VOTO 8

Voto altissimo, chiaramente anche per Mike Maignan. A San Siro era stato decisivo su Di Lorenzo nel finale e ieri ha spento i sogni di rimonta dicendo no a Kvara dal dischetto. VOTO 8

Prova da incorniciare anche per Rade Krunic, sempre più un titolarissimo del Milan di Stefano Pioli. Il bosniaco è diventato grande e sta ora recitando un ruolo da protagonista, zittendo tutti gli scettici. Si supera come Simon Kjaer, che dimostra di essere ancora fondamentale per questa squadra e che il momento difficile, post operazione è alle spalle. VOTO 7,5

Ha fatto benissimo anche Ismael Bennacer, perfetto con la palla tra i piedi. Non ha avuto mai paura, mantenendo la calma nei momenti complicati. VOTO 7,5

Milan, prova totale: i capitani danno il cuore

Non è mancata la grinta e la voglia di limitare Kvara a Calabria che non ha mai mollato un centimetro, come Tonali, che ha corso per due, facendosi trovare davvero ovunque. VOTO 7

Theo Hernandez ha dimostrato una maturità nel reagire alla settimana complicata, fatta di insulti pesanti a lui e alla sua famiglia. Una prova senza sbavature in difesa. Sempre concentrato, si è spinto poco in avanti. VOTO 7

Brahim Diaz non è stato certo quello ammirato all’andata o in campionato ma ha dato il suo contributo in difesa e le sue scelte sono state sempre giuste. VOTO 6,5

Tomori? Partita concentrata per 90 minuti e oltre ma il rigore procurato avrebbe potuto pesare parecchio. VOTO 6

Dai nuovi entrati, Messias e Origi ci si aspettava di più. Entrambi hanno dato una mano dietro col brasiliano che sbaglia in occasione del gol. VOTO 5,5

Niente voto, invece, per Alexis Saelemaekers che non ha avuto modo di mettersi in mostra e fare la differenza come era successo nella sfida di campionato, quando con una serpentina stupenda mise a ferro e fuoco la retroguardia napoletana S.V.