Rafael Leao, un ex campione è sicuro: “Sarà nella top 3 mondiale se…”

L’ex campione è rimasto stupefatto dall’assist di Rafael Leao per Giroud in Napoli-Milan. E’ sicuro che potrà diventare il migliore, ma ad una condizione

Cosa ha fatto ieri sera Rafael Leao allo Stadio Maradona? Soltanto a ripensarci vengono i brividi. Un assist venuto fuori da una galoppata vincente, fatta di dribbling e tanta classe. Non ci sono più parole per descrivere il calciatore portoghese, stella indiscussa del Milan di Stefano Pioli. D’altronde, a Leao mancava proprio questo: risultare decisivo e protagonista in gare importanti come quelle di ieri sera contro il Napoli, valida per il quarto di finale di Champions League.

Se il Milan è in semifinale tanto lo deve a questo giocatore, che nei suoi tre anni al Milan è stato protagonista di una crescita esponenziale. Certo, Rafa ha fatto vedere il bello e il brutto del suo talento. Ci sono stati periodi neri, per lui e per tutta la squadra, in cui ha faticato enormemente. Non dimentichiamo i mesi di febbraio e marzo ad esempio, nei quali il suo bagliore e il suo genio calcistico sembravano essersi spenti.

Le sue qualità non sono mai state messe in dubbio. Più che altro, dato l’andamento altalenante, ci si è spesso chiesti se Rafael Leao sia davvero un campione, se possa mai diventare quel top player maturo ineguagliabile. Forse gli manca ancora un pò di maturità, ma secondo l’ex campione manca una cosa a Leao per entrare nella top 3 mondiale.

Leao, parla Schweinsteiger: esterrefatto dall’assist

Ricordate Bastian Schweinsteiger? Come dimenticare l’eccelso ex centrocampista che ha fatto le fortune di Bayern Monaco e Manchester United a suo tempo. Soprattutto in Bundesliga, il tedesco si è imposto come uno dei migliori di sempre nel suo ruolo. E’ salito sul tetto del mondo con la sua Nazionale nel 2014, vincendo un Mondiale stratosferico.

Oggi, da ex calciatore, non smette di seguire il calcio che conta, e non poteva di certo perdersi il quarto di finale tutto italiano tra Napoli e Milan. Schweinsteiger è rimasto estasiato dall’assist di Leao per Giroud. Una cavalcata alla Gullit, che ha permesso al Milan di raddoppiare il vantaggio nella doppia sfida e conquistare il pass per le semifinali. L’ex centrocampista tedesco non ha resistito e su Twitter ha detto la sua con grandi elogi a Rafael Leao. “L’assist di Rafael Leão per Giroud è stato uno dei migliori che abbia mai visto” ha scritto Bastian sul suo post.

Infine, ha chiaramente fatto capire che il portoghese potrà diventare uno dei tre migliori giocatori del calcio che conta, ma ad una condizione. “Se Leão riuscirà a dimostrare più spesso le sue qualità, sarà uno dei primi 3 giocatori al mondo” ha scritto Schweinsteiger. Praticamente, quanto accennato sopra. Serve una certa continuità a Rafael per diventare un vero top player. Si spera che possa riuscirci indossando per ancora tanto tempo la maglia del Milan.