Spalletti accusa: “Milan favorito da episodi per la sua storia”

Spalletti in conferenza stampa ha parlato anche degli episodi arbitrali. Per lui la storia del Milan ha fatto la differenza

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per commentare Napoli-Milan e ha avuto da ridire su alcuni episodi arbitrali.

Secondo l’allenatore azzurro, i rossoneri sono stati favoriti per la loro storia in Champions League: “Il DNA? Sotto l’aspetto degli episodi l’ha fatta molto, dell’esperienza probabilmente vedere la bacheca e i personaggi vicino alla squadra gli dà convinzione. Ma quella è una competizione che li riguarda da vicino proprio per la storia che hanno. E per questa esperienza hanno raccolto anche qualche piccolo episodio a favore. Stasera c’era un rigore su Lozano, gli ha stracciato la caviglia. Forse il passato in Champions un poco…“.