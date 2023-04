Bilancio Milan 2022-2023, in arrivo un grande traguardo: grazie alla Champions

Ottima notizia per il bilancio del Milan: grazie alla Champions i conti migliorano notevolmente e può arrivare un risultato sorprendente.

Il Milan in queste stagioni ha raggiunto risultati sportivi molto positivo e ciò ha trainato un costante miglioramento del bilancio. Le cose vanno sempre di pari passo, non è un segreto.

Il ritorno in Champions League è stato un tassello molto importante del progetto rossonero, impreziosito anche anche dalla vittoria dello Scudetto nella scorsa annata. Sono scattati ricchi bonus, è stato possibile firmare nuove partnership e sono stati rinegoziati a condizioni economiche migliori alcuni contratti (Puma ed Emirates, ad esempio). Le perdite d’esercizio sono diminuite di anno in anno e il trend è assolutamente positivo.

Bilancio Milan, i conti in netto miglioramento

La partecipazione alla Champions League 2022/2023 si sta rivelando particolarmente proficua per il Milan, che è arrivato fino alle semifinali. Il percorso fatto finora garantisce alla società premi UEFA per circa 85 milioni di euro. Secondo quanto spiegato da Calcioefinanza.it, questi ricavi dovrebbero spingere il bilancio rossonero verso l’utile per questo esercizio 2022/2023.

Le stime di febbraio davano il Milan in perdita per circa 25 milioni, contro il -66,5 della scorsa stagione. Ma il cammino in Champions ha consentito di rivedere questa previsione, visto che sono arrivati ulteriori 25 milioni di bonus UEFA e circa 17 milioni di incassi da stadio. Dopo gli 8,5 milioni per il match casalingo contro il Napoli, dovrebbe entrare in cassa un’altra cifra simile per la partita interna contro l’Inter.

Il Milan potrebbe trovarsi in utile per circa 15-16 milioni. La stima di Calcio e Finanza è stata fatta basandosi sui risultati raggiunti finora, andrebbe rivista se la squadra dovesse andare avanti ulteriormente in Europa. Inoltre, i ricavi da stadio indicati sono al lordo dell’IVA (22%), da considerare anche gli omaggi e i costi di gestione di San Siro (intorno ai 350 mila euro).

Importante fare la Champions League

Per proseguire il suo percorso di crescita, il Milan deve cercare di partecipare ogni anno alla Champions. Ciò consente di avere una base minima di ricavo sui 40-50 milioni a stagione. Il club rossonero non può ancora contare su uno stadio di proprietà e gli introiti da diritti TV in Italia sono molto inferiori rispetto a quelli di Premier League e Liga.

Il Diavolo proverà a superare l’Inter e ad accedere alla finale di Istanbul, dove affronterebbe una tra Real Madrid e Manchester City, ma non deve trascurare il campionato.