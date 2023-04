Calciomercato Milan, annuncio dalla Germania: “L’affare non si farà”

Annuncio ufficiale dalla Germania. E’ stato il dirigente in persona a parlare, e a dire che l’affare per il calciatore non si farà. Ulteriori conferme

Il tifosi del Milan avevano un sogno di mercato per la prossima estate, un potenziale acquisto a parametro zero che aveva infiammato i desideri di tutti. Paolo Maldini e Frederic Massara avevano concretamente allacciato i contatti per l’ipotetico colpo, ma alla fine, come appreso negli ultimi giorni, l’affare non si farà. Il motivo? Il giocatore in questione ha scelto un’altra meta, ma sempre in Italia.

Parliamo di Houssem Aouar, il talentoso centrocampista franco-algerino che a giugno potrà svincolarsi dal Lione dato il contratto in scadenza. Come accennato, la dirigenza rossonera aveva avuto dei contatti con l’entourage di Aouar, e il giocatore stesso sembrava dare la totale preferenza al Diavolo. Oggi, però, il franco-algerino sembra diretto verso la Capitale. Tutto fa pensare che sarà la Roma di Mourinho la sua prossima dimora.

Non c’è ancora nulla di firmato, ma le notizie su di lui parlano di visite mediche già svolte a Trigoria nel giorno di Pasquetta. Anche i termini personali sarebbero stati concordati, per un ingaggio stagionale di 2,8 milioni di euro a stagione più bonus. Insomma, Houssem giocherà in Italia e in Serie A, ma non al Milan. Dato il cambio di rotta che lo ha portato a scegliere i giallorossi, ipotizziamo una decisione precedente di Maldini e Massara, i quali hanno mollato il colpo perché non convinti.

Ad oggi c’è una grossa incognita, dato che il giocatore sembrava dare totale preferenza al Milan. Ad ogni modo, la concorrenza per Aouar è stata bella folta. Oltre alla Roma e al Milan, due club avevano provato ad aggiudicarselo in anticipo a costo zero. Ma appunto, nulla da fare. Lo ha confermato il dirigente in persona.

Aouar, l’annuncio ufficiale: “Abbiamo detto stop”

Anche lo Sporting Lisbona e l‘Eintracht Francoforte erano fortemente attratti dall’idea di strappare un pre-accordo per Houssem Aouar. Soprattutto i tedeschi, hanno fortemente insistito. Ma le intenzioni del giocatore erano chiare dall’inizio. Il franco-algerino, dopo anni e anni di desideri, ha il solo obiettivo di fare un salto di qualità netto, e quindi di trasferirsi in una big e giocare la Champions League.

Il Francoforte non poteva di certo garantirgli certe prerogative. Settima in campionato, la squadra di cui è dirigente Markus Krosche può ambire al massimo ad un posto in Conference. Di conseguenza, nonostante il forte pressing, è stato Aouar a snobbare la corte del Francoforte. Un rifiuto netto, da quanto si evince dalle parole di Krosche in persona. Il dirigente tedesco, intervistato da Kickest, ha spiegato perché il suo club si è tirato indietro:

“L’affare non si farà, lo dico chiaramente. Dobbiamo percepire la convinzione che un giocatore voglia a tutti i costi venire da noi. Lui non l’ha fatta sentire. E c’è un momento in cui si deve dire stop. Quindi adesso diciamo di no. Non abbiamo mai avuto la sensazione di trovare una soluzione.”