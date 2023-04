La promessa di Cardinale dopo Napoli: succederà a maggio

Gerry Cardinale dopo il successo di Champions League ha fatto una promessa al Milan ed ai suoi tifosi, che cominciano a sognare davvero.

L’ambiente Milan è letteralmente “on fire”. Dopo lo Scudetto dello scorso anno, oggi si sogna davvero in grande grazie alla cavalcata in Champions League finora perfetta.

La squadra di Stefano Pioli ha superato il Napoli ai quarti di finale della competizione e ora affronterà le semifinali di coppa, nella speranza di tornare a giocarsi la finalissima, sedici anni dopo l’ultimo trionfo rossonero di Atene.

Tra i più contenti del risultati di ieri al Maradona spicca sicuramente Gerry Cardinale. Ovvero il patron del Milan, presidente di RedBird Capital che ha scelto di investire nel club rossonero a partire dall’agosto scorso.

Cardinale al settimo cielo: sarà a San Siro per le semifinali

Come già detto e scritto, Gerry Cardinale ha inviato un messaggio di stima assoluta a mister Pioli ed ai suoi ragazzi. A distanza il patron del Milan ha seguito le due sfide con il Napoli e si è detto molto soddisfatto.

“Sono così orgoglioso di lei e dei ragazzi. Davvero ben fatto. Ci rende tutti orgogliosi con questa vittoria combattuta. Per favore, invii i miei più sentiti ringraziamenti e apprezzamenti ai nostri giocatori, allo staff tecnico e alla squadra al completo” – è il testo del messaggio recapitato all’allenatore del Milan ed alla squadra, dopo l’1-1 di martedì che ha consentito ai rossoneri di passare il turno con merito.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Cardinale ha anche fatto una promessa ai tifosi del Milan ed alla sua squadra. In vista delle semifinali di maggio prossimo, il tycoon statunitense ha ammesso di voler tornare a San Siro. La squadra di Pioli dovrebbe giocare l’andata del prossimo turno in casa, precisamente tra il 9 ed il 10 maggio. In queste date Cardinale dovrebbe dunque sbarcare a Milano e assistere dal vivo a quella che sarà una delle partite più sentite e importanti dell’ultimo decennio.

Fra l’altro è una buona notizia per il Milan. Infatti Cardinale finora ha portato bene alla sua squadra quando si è presentato a San Siro: con il manager in tribuna autorità, i rossoneri hanno vinto il derby d’andata di campionato, la gara interna con la Juventus e il match (sempre d’andata) con il Tottenham di Champions League agli ottavi. Fece discutere la sua assenza alla finale di Supercoppa a Riyad, dove il Milan è uscito sconfitto per 3-0.