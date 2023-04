“Leao come Haaland”, il giornalista esalta il portoghese

Ecco perché l’attaccante portoghese è stato accostato al bomber portoghese, entrambi decisivi in Champions League. Il parere del noto giornalista

Rafael Leao è stato troppo spesso criticato per non essere continuo all’interno di una partita. Il portoghese ha i colpi del campione ma fatica a non estraniarsi nel corso di un match.

L’attaccante esterno di Stefano Pioli vive di fiammate. Fiammate che fanno terribilmente male agli avversari: ne sa qualcosa il Napoli, che nel triplo confronto, tra Serie A e Champions League, non ha saputo contrastare le cavalcate di Leao.

Il portoghese ha messo in campo tutto il suo strapotere fisico, la sua velocità, riuscendo ad umiliare i difensori partenopei. Così in Serie A è arrivata una fantastica doppietta, poi gli assist per Ismael Bennacer e Olivier Giroud. Soprattutto il passaggio vincente per il francese è qualcosa di davvero fantastico. Dopo l’errore di Ndombele ha seminato il panico, saltando come birilli Di Lorenzo e Rrahmani. Ha così servito il pallone al numero nove, che chiedeva solo di essere spinto in porta. Tra andata e ritorno saranno 3-4 le accelerate devastanti di Leao ma tutte hanno fatto la differenza.

Leao meglio di Kvara

Kvara, invece, ci ha provato tantissime volte ma senza successo. Non si contano le occasioni in cui ha dovuto duellare con Davide Calabria. Qualche volta è riuscito a saltare il capitano del Milan, senza mai però rendersi davvero pericoloso. Frustrato dopo il continuo fallimento, ha così sbagliato anche dal dischetto, facendosi ipnotizzare da Mike Maignan.

Nelle tre sfide, dunque, Rafael Leao ha ampiamente vinto il duello con il giovane campione georgiano, nonostante non sia stato continuo all’interno del match.

Il portoghese ha aspettato l’occasione giusta per far male e ci è riuscito. Guardando all’ultima partita, oltre al gol realizzato da Giroud, viene subito in mente il rigore che si è procurato. La partita contro il Napoli ha dunque confermato il modo di giocare di Leao, che riesce a fare la differenza. Un modo di giocare delle volte criticato in maniera eccessiva ma è un dato di fatto che quando accende la luce nessuno riesce a fermarlo.

“Leao può estraniarsi dalla partita e poi deciderla comunque, ad esempio come Haaland”, a dirlo è il giornalista Stefano Borghi a DAZN, nel corso di Night Cup. Un parere che ci trova totalmente d’accordo.