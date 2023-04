Milan, addio a fine stagione: resta in Serie A

Il calciatore potrebbe lasciare il Milan al termine della stagione. Poco impiegato da Pioli, il centrocampista è molto stimato da un altro tecnico

Cinque presenze per un totale di 121 minuti giocati. E’ questo il magro bilancio del centrocampista del Milan, che in estate potrebbe fare le valigie per cercare fortune altrove.

Stiamo chiaramente di Yacine Adli, che ha giocato il suo ultimo spezzone di partita, contro la Fiorentina, a Firenze lo scorso 4 marzo. Prima era sceso in campo come titolare il 16 ottobre a Verona.

Lo scorso weekend è stato emblematico per descrivere la situazione del giovane calciatore: contro il Bologna, mister Stefano Pioli decide di affidarsi ad un turnorver totale, lasciando fuori ben 10 giocatori. Maignan è l’unico titolare, così c’è davvero spazio per tutti, da De Ketelaere, passando per Vranckx, Rebic e Origi. No per l’ex giocatore del Bordeaux.

Una situazione davvero particolare che fa capire, però, come per Pioli, Adli non sia da considerarsi pronto. Il classe 2000 sta vivendo al massimo l’avventura rossonera. Basta farsi un giro sui suoi social per rendersi conto di quanto senta la maglia. Difficile che da qui al termine della stagione possa cambiare qualcosa, anche se con Pioli mai dire mai. Lo abbiamo visto che Thiaw, partito quinta scelta, dietro anche a Gabbia, ha giocato spesso titolare. Lo ha fatto anche a Bologna, al fianco di Pierre Kalulu.

Investimento per Adli

Il Milan ha investito per Adli una cifra vicina agli 8/10 milioni di euro. Lo ha fatto due stagioni fa, decidendo di lasciare il calciatore in prestito al Bordeaux. Un segnale forte che ha fatto capire quanto il Milan credesse in lui. La scorsa estate è stato impiegato tanto da Pioli e i segnali sembravano essere più che positivi. Ha giocato parecchio anche nel corso della preparazione invernale, post Mondiale, ma quando sono iniziate le sfide ufficiali è tornato ad accomodarsi in panchina.

A gennaio, le possibilità di lasciare il Milan non sono mancate. Un prestito ancora in Ligue 1 o nel campionato italiano, in squadre come Torino, Cremonese e Sampdoria, era fattibile ma si è deciso di continuare a lavorare con Stefano Pioli.

In estate però le cose potrebbero cambiare. Stare in panchina per un’intera stagione non fa bene a nessuno. Così attenzione ad altre possibili soluzioni, come quella che lo porterebbe ad Empoli, dove hanno dimostrato di credere tanto nei giovani. Ma occhio, soprattutto, alla pista che potrebbe portarlo alla Salernitana, allenata da Sousa, che lo conosce davvero bene. Un interesse questo riportato da Schira, sui propri canali social