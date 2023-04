Milan, non solo Champions League: un altro storico traguardo è stato raggiunto

Non soltanto la semifinale di Champions League per il Milan di Stefano Pioli. Il club ha raggiunto un altro enorme traguardo sportivo. Scopriamo quale

Il Milan è alle semifinali di Champions League. Un traguardo insperato, e che mancava da ben sedici anni. L’ultima volta che i rossoneri hanno giocato una gara così importante correva l’anno 2007, e c’era Carlo Ancelotti in panchina. In quella stagione, il Diavolo è riuscito a superare la semifinale, battendo poi in finale il Liverpool e dando sfogo alla grande rivincita. Quest’anno sarà euroderby. Una doppia sfida tutta milanese che rende finalmente gloria al calcio italiano.

Il passaggio dei quarti, arrivato grazie ai risultati positivi nella doppia sfida al Napoli, ha permesso al Milan non soltanto di accrescere nuovamente il suo prestigio e la sua fama, ma anche di assicurarsi ricchi introiti dalla UEFA. 12,5 milioni di euro l’entrata sicura dalla qualificazione alla semifinale, alla quale aggiungere i ricavi da stadio che ne seguiranno. Ma non soltanto ricchezze e prosperità dal Milan di Pioli. C’è un altro Milan che ha superato le aspettative raggiungendo un traguardo simile.

Parliamo chiaramente della Primavera rossonera, guidata da Ignazio Abate, che per la prima volta nella sua storia ha raggiunto la semifinale di Youth League. La competizione europea giovanile, che si disputa da nove anni, ha messo in luce tutte le doti del Milan Under 19. Da sottolineare che il club rossonero è l’unico in Europa ad avere Prima Squadra e formazione giovanile alle semifinali delle massime competizioni. Scopriamo quando e dove seguire quella dei giovani rossoneri di Abate.

Anche il Milan Primavera in semifinale: data, luogo e programmazione tv

Il Milan Primavera di Ignazio Abate incontrerà l’Hajduk Split domani venerdì 21 aprile alle ore 18.00 nella semifinale di Youth League. Dopo aver battuto l’Atletico Madrid di Fernando Torres ai quarti di finale. La squadra italiana e quella croata faranno parte della final four della competizione, si scontreranno dunque in una gara secca. L’altra semifinale vedrà rivali lo Sporting Lisbona e l’AZ Alkmaar, formazioni giovanili di grande lusso, e si disputerà sempre domani venerdì 21 aprile ma alle ore 13.00.

Le due sfide avranno luogo entrambe a Ginevra e nello stesso impianto. Lo Stade de Geneve farà da cornice alla prestigiosa final four di Youth League. Si disputerà anche lì dunque la finale, in programma lunedì 24 aprile alle ore 18.00. Prima di questa stagione, semifinali e finale della Youth venivano giocate a Nyon, allo Stadio Colovray. Ma quest’anno, il grande interesse delle tifoserie dei club coinvolti ha portato allo spostamento in un impianto più grande, con una disponibilità di posti maggiore, e quindi lo Stade Geneve di Ginevra.

Ma dove potranno essere seguiti i rossoneri di Ignazio Abate domani? La gara tra Milan e Hajduk Spalato sarà visibile soltanto su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky) e Sky Sport Football (canale 203). L’incontro verrà trasmesso anche in streaming su Sky Go e NOW TV. Sarà dunque necessario disporre di un abbonamento per seguire in diretta la gara di domani pomeriggio alle ore 18.00.