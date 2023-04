ML – Ibrahimovic, allenamento in gruppo: punta Milan-Lecce

Da Milanello arriva una notizia molto positiva che riguarda Ibrahimovic: condizioni fisiche in miglioramento.

Zlatan Ibrahimovic vuole tornare nella lista dei convocati di Stefano Pioli. Da Milanello sono giunti aggiornamenti importanti in questi minuti.

Stando a quanto appreso da MilanLive.it, l’attaccante svedese oggi ha svolto tutto l’allenamento assieme al gruppo. Ha svolto anche la partitella finale. Un chiaro segnale del fatto che l’ultimo infortunio muscolare è stato superato. La squadra gioca domenica a San Siro contro il Lecce e lui spera di essere a disposizione, pur partendo dalla panchina.

Un rientro importante, perché la presenza di Ibrahimovic è sempre molto utile al Milan. In una fase cruciale della stagione un giocatore della sua esperienza può fare la differenza. Non solo in campo, dove comunque deve fare i conti con i suoi 41 anni, ma anche nello spogliatoio. Tutti gli riconoscono il ruolo di motivatore.

Pioli, quali scelte di formazione per Milan-Lecce?

Sarà interessante vedere quale formazione titolare impiegherà Pioli domenica a San Siro. Il Milan è reduce dalla dispendiosa trasferta di Champions League a Napoli, quindi non sorprenderebbe se decidesse di far riposare qualcuno.

Molto facile prevedere che Simon Kjaer andrà in panchina, dato che l’esperto difensore danese va gestito a livello fisico. Al suo posto si potrebbe rivedere titolare uno tra Pierre Kalulu e Malick Thiaw. Attenzione anche a un eventuale turno di riposo per Davide Calabria, considerando che a Napoli ha speso molto per tenere a bada Khvicha Kvaratskhelia. In tal caso, giocherebbe Alessandro Florenzi.

Anche il centrocampo ha speso tante energie martedì. Non ci sorprenderebbe vedere in panchina uno del trio Tonali-Krunic-Bennacer, così come Brahim Diaz oppure Olivier Giroud nel reparto offensivo. Al posto dello spagnolo potrebbe giocare uno tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias, entrato molto bene a Napoli.

Pioli tra domani e sabato farà le proprie valutazioni, osservando bene le condizioni fisiche della sua squadra. In campionato il Milan deve tornare a correre, vietati nuovi passi falsi. La qualificazione alla prossima Champions League è fondamentale per il progetto rossonero. Troppi punti sono stati buttati via in questi mesi.