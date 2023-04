Titolare e via dal Milan: la strana notte del giocatore

La partita amichevole si è giocata nella notte. Il calciatore del Milan è sceso in campo titolare ma in estate sarà addio

A Glendale, in Arizona, è andata in scena l’amichevole che ha visto giocare dal primo minuto dell’esterno del Milan.

Stiamo parlando di Sergino Dest, che alle ore 04.00 italiane, ha sfidato il Messico, indossando chiaramente la maglia degli Stati Uniti. Un match, terminato 1 a 1, che ha visto andare in rete Antuna e Ferreira. Dest ha giocato 90 minuti, venendo sostituito proprio al termine dal match, lasciando spazio a Wiley. La partita, diretta da Lopez, allo State Farm Stadium, ha visto scendere in campo calciatori per lo più non ‘europei’, essendo chiaramente impegnati con i rispettivi club.

Nonostante la stagione sia entrata nella fase più calda, il Milan ha deciso, però, di concedere il via libera a Dest, per raggiungere la propria nazionale.

Nessun problema e futuro scritto

Una partenza, verso l’America, da parte del classe 2000, indolore per Stefano Pioli, che ormai da settimane ha riabbracciato il suo capitano, Davide Calabria. Il terzino italiano anche nelle tre sfide contro il Napoli ha dimostrato di essere tornato in piena condizione. Condizione che sta ritrovando anche Alessandro Florenzi, entrato bene contro l‘Empoli, prima della partita da titolare contro il Bologna.

Considerando la presenza di Pierre Kalulu, capace di giocare nel ruolo di terzino destro, non è stato un problema concedere il via libera a Dest. Il 22enne americano, che ha giocato fin qui in 14 circostanze, per un totale di 633 minuti, non scende in campo con la maglia rossonera dal 4 a 0 dell’Olimpico contro la Lazio. Una delle partite peggiori del Milan di Pioli, potrebbe rappresentare, dunque, l’ultima apparizione in rossonero per Dest.

Per l’americano, ormai quarta scelta in rossonero, l’avventura in rossonero appare davvero essere arrivata al capolinea. Dest è arrivato al Milan nelle ultime ore di calciomercato estivo, in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona, per una cifra sui 20 milioni di euro. Un riscatto che chiaramente non verrà mai esercitato. Non ci sono davvero dubbi.