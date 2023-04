Ultim’ora Juve, restituiti i 15 punti: come cambia la classifica (FOTO)

Arriva la tanto attesa sentenza per il ricorso della Juventus sulla penalizzazione dovuta alle plusvalenze false: il verdetto è ufficiale.

Oggi è il giorno della tanto attesa sentenza del processo per l’inchiesta Prisma. O meglio del verdetto del Collegio di Garanzia presso il CONI riguardante il ricorso della Juventus FC.

La società bianconera ha contestato in tribunale la penalizzazione di 15 punti in campionato per presunte plusvalenze fittizie e falso in bilancio dovuto a queste operazioni di calciomercato non lineari. In contestazione anche le pene per alcuni membri della dirigenza bianconera.

Poco fa è giunto il verdetto promulgato dal Collegio di Garanzia. Buone notizie per la Juventus, a cui sono stati restituiti i 15 punti tolti nei mesi scorsi. Cambia dunque la classifica della Serie A 2022-2023.

Juventus al terzo posto, il Milan scala in quinta posizione

Nel pomeriggio il Collegio di Garanzia, riunitosi ieri nella sala d’onore del CONI per dibattere sul ricorso presentato dalla Juventus e dai suoi legali, ha emesso la decisione tanto attesa.

Il giudice ha rinviato alla Corte Federale d’Appello la decisione finale sul processo relativo all’inchiesta Prisma. In parole povere si rifarà tale processo e ci vorrà più tempo del previsto per il giudizio nei confronti della Juventus nell’ambito delle plusvalenze. Ma nel frattempo, non essendoci una decisione definitiva, la squadra di Massimiliano Allegri recupera 15 punti precedentemente tolti.

I bianconeri salgono dunque al terzo posto in classifica, a quota 59 punti (prima era settima a 44), superando di fatto diverse competitor per la zona Champions League. Il Milan scala dal quarto al quinto posto, dunque al momento fuori dalla zona Champions League.

🚨 ULTIM’ORA 🚨 Annullata momentaneamente la penalizzazione della #Juventus: senza il -15 i bianconeri salgono al terzo posto in classifica Rinviata a giudizio la sentenza definitiva: un nuovo collegio giudicante si riunirà entro un mese ⚠️ pic.twitter.com/1Y5Oc4UMjP — GOAL Italia (@GoalItalia) April 20, 2023

I tifosi della Juventus possono dunque esultare, ma solo parzialmente. La vicenda giudiziaria è solo all’inizio, visto che il processo come detto passerà nelle mani della Corte d’appello FIGC e dunque si ricomincerà da capo con indagini, istanze e testimonianze sull’inchiesta Prisma. Alla quale potrebbe unirsi anche l’indagine sulla manovra stipendi della Juve in periodo Covid.

Non da escludere che, una volta ripristinati i 15 punti di penalizzazione, la Corte possa tornare entro la fine della stagione a valutare la prima richiesta della procura federale. Ovvero il -9 in classifica che inizialmente appariva come sentenza più consona rispetto agli illeciti bianconeri.