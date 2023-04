Calciomercato Milan, colpo dal Brasile: nuova conferma

Il Milan potrebbe prendere in Brasile un nuovo esterno offensivo: c’è la conferma dell’interesse del club rossonero per un giovane talento.

Nella prossima campagna acquisti il Milan certamente prenderà una nuova ala destra d’attacco. Un rinforzo che i tifosi hanno invocato già nell’ultima sessione estiva del calciomercato.

Alexis Saelemaekers e Junior Messias non hanno convinto pienamente, uno dei due potrebbe lasciare Milanello. Fortemente a rischio anche la permanenza di Brahim Diaz, il cui prestito secco dal Real Madrid scade a fine giugno. Ultimamente Stefano Pioli lo sta utilizzando come esterno e forse lì rende meglio rispetto a quando viene impiegato come trequartista.

Calciomercato Milan, nuova ala d’attacco dal Sudamerica?

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando diversi nomi per la prossima campagna acquisti. Ovviamente, il budget del calciomercato dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League e pertanto qualche operazione può essere in standby al momento.

Uno dei profili seguiti con maggiore interesse dal Milan è Angelo Gabriel, brasiliano classe 2004 che milita nel Santos. Il giornalista sportivo Nicolò Schira ha confermato che la società rossonera sta monitorando il giocatore, già accostato nel mese di gennaio.

A farsi avanti concretamente per Angelo Gabriel nelle scorse settimane era stato il Flamengo, che aveva messo sul tavolo 13-14 milioni di euro. Tuttavia, il giovane talento è rimasto al Santos e aspetta una chiamata dall’Europa nella prossima estate. Il suo sogno è quello di trasferirsi in uno dei principali campionati del Vecchio Continente.

Chi è Angelo Gabriel: ruolo e caratteristiche

Angelo Gabriel è un esterno destro offensivo alto 1,73 metri e dotato di un’ottima rapidità, oltre che di una notevole abilità nel dribbling e di una buona tecnica. È esplosivo e imprevedibile nel modo di giocare. Qualcuno lo paragona a Rodrygo, cresciuto anche lui nel Santos e poi passato al Real Madrid. A differenza del connazionale, però, è mancino.

È il più giovane debuttante nel Brasileirao nella storia del Peixe, avendo esordito nel massimo campionato brasiliano a 15 anni, 10 mesi e 4 giorni. Ha fatto meglio di una leggenda come Pelè, che aveva debuttato a 15 anni, 10 mesi e 15 giorni. Ha certamente un grande potenziale e sembra destinato a fare una buona carriera, se farà le cose giuste per crescere. Ci sono grandi club a seguirlo.