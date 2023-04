Dove vedere Milan-Hajduk Spalato, semifinale di Youth League: diretta tv e streaming

Ecco dove poter vedere la partita che mette in palio la finale di Youth League. Il Milan di Abate è pronto a scendere in campo contro l’Hajduk Spalato

Il Milan Primavera di Ignazio Abate sta faticando terribilmente in Italia ma in Europa vola come non mai. Chaka Traore e compagni oggi si giocheranno l’accesso alla finale di Youth League, contro l’Hajduk Spalato.

I rossoneri, al tredicesimo posto in classifica in Italia, in caso di vittoria se la vedranno con gli olandesi dell’Alkmaar, che hanno battuto ai calci di rigore lo Sporting.

Segui la partita in tv

Il match andrà in scena allo ‘Stadio di Ginevra’, con calcio d’inizio alle ore 18.00, ma gli appassionati potranno assistere alla sfida anche sui canali Sky e più precisamente su quelli di Sky Sport Uno e Sky SPort Football. Mentre in streaming, la visione sarà possibile attraverso le app SKy Go e Now Tv. Anche il sito ufficiale della Uefa, poi, trasmetterà il match.

Il cammino del Milan è stato davvero da grande squadra. Gli uomini di Abate, infatti, hanno superato agevolmente la fase a gironi, mettendosi alle spalle club importanti come Salisburgo, Chelsea e Dinamo Zagabria. Il bottino finale parla di quattro vittorie e due pareggio. Agli ottavi è così arrivato l’uno a zero contro il Rukh Lviv YL, prima del 2 a 0, contro ogni pronostico, contro l’Atletico Madrid. Ora i croati dell’Hajduk Spalato sono l’ultimo ostacolo verso la finalissima che andrà in scena sempre a Ginevra.

Hajduk Spalato-Milan: le probabili formazioni

HAJDUK SPALATO (4-3-3) – Buljan; Dolonga, Vušković, Juric-Petrasilo, Hrgovic; Kavelj, Capan, Pukštas; Brajkovic, Antunovic, Vrcic. All.: Marijan Budimir

MILAN (4-3-3) – Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bozzolan; Stalmach, Eletu, Zeroli; Cuenca, El Hilali, Traoré. All.: Ignazio Abate

ARBITRO – Rohit SAGGI (Norvegia)

Sono tanti i giocatori interessanti nelle file rossonere. In difesa Bakoune, Coubis e Bozzolan sono già entrate a far parte del giro della prima squadra ma le attenzioni saranno puntate soprattutto sugli attaccanti: oltre già citato Chaka Traoré possono fare la differenza la qualità di Cuenca ed El Hilali.