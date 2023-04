Ibrahimovic, niente medaglia se il Milan vince la Champions: il regolamento

Brutta notizia per Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante svedese non sarà premiato assieme ai compagni del Milan in caso di trionfo in coppa.

Per tanti anni Zlatan Ibrahimovic è stato etichettato come un dominatore in tutte le squadre ed i campionati in cui ha militato. Basti pensare che in carriera ha vinto ben 12 titoli nazionali tra Olanda, Italia, Spagna e Francia.

Al contrario Ibra è spesso stato etichettato come poco vincente in contesti internazionali. Lo svedese non ha mai vinto la Champions League, nonostante abbia militato in squadre molto forti e competitive. C’è andato vicino con il Barcellona di Guardiola nel 2010, ma si dovette arrendere in semifinale all’Inter di Mourinho.

Quest’anno il sogno di alzare la Champions entro la fine (ormai prossima) della sua carriera sportiva potrebbe concretizzarsi, visto che il Milan è in semifinale e affronterà l’Inter a maggio per ottenere un posto alla finalissima di Istanbul. Ma il problema è che Ibrahimovic non è stato inserito in lista Uefa.

Ibrahimovic senza medaglia: colpa della lista Uefa

Come è noto, Stefano Pioli ha scelto di lasciare Ibrahimovic fuori dalla rosa di disponibili per la Champions League 2022-2023. Colpa forse dei troppi acciacchi fisici dello svedese, prima out a lungo per i postumi dell’intervento al ginocchio, poi per vari risentimenti muscolari. Tipici per atleti ormai over-40.

Ciò significa che Zlatan non giocherà neanche una partita di Champions in questa stagione, ma ciò non toglie che, in caso di glorioso trionfo del suo Milan in coppa, anche Ibrahimovic potrà fregiarsi di aver vinto la coppa. Ma ufficialmente il regolamento Uefa dice il contrario.

Se la squadra di Pioli sollevasse la coppa dalle ‘grandi orecchie’ ad Istanbul il prossimo 10 giugno, Ibrahimovic non verrebbe premiato neanche con la medaglia d’oro riservata a calciatori e staff tecnico vincitore. Lo stesso varrà per i vari Dest, Bakayoko, Vranckx e Adli, gli altri componenti della rosa del Milan fuori dalla lista Champions.

Un caso simile è accaduto a Ronaldo durante l’ultima trionfale cavalcata del Milan in Champions League. Il ‘Fenomeno’ nel 2007 giunse in rossonero dal Real Madrid a metà stagione, ma non poté essere schierato in coppa da regolamento, perché aveva già giocato con il Real la stessa competizione nella fase a gironi. Nel palmarès di Ronaldo non compare dunque la Champions vinta dai rossoneri ad Atene, nonostante fosse regolarmente in rosa ma fuori dalla lista Uefa.