Calciomercato Milan, la confessione social del calciatore: è rossonero!

A sorpresa sui social uno dei maggiori talenti della nostra Serie A si svela essere un grande appassionato del Milan da tanto tempo.

Il passaggio del turno del Milan in Champions League è sicuramente una grade soddisfazione per tutto l’ambiente rossonero. Esultano soprattutto i tifosi, che tornano a respirare l’aria di gloria internazionale dopo tanti anni di assenza a certi livelli.

Nonostante in campionato la squadra di Stefano Pioli stia zoppicando un po’ troppo, come indica la classifica non eccellente, in Champions il Milan sta riuscendo a mettere in seguito risultati molto brillanti, dimostrando di non aver perso brillantezza e solidità viste nello scorso campionato.

Tra coloro che hanno esultato per il trionfo sul Napoli ai quarti di Champions League, spunta anche un calciatore di Serie A che non fa di certo parte della rosa del Milan. Ma che sui social nelle ultime ore ha mostrato tutta la sua ‘simpatia’ per i colori rossoneri.

Il serbo Radonjic tifa Milan: il commento a Krunic dice tutto

A sorpresa uno dei maggiori gioielli del Torino di questa stagione ha fatto capire a chiare lettere di essere un grande tifoso del Milan. E non certamente da poco tempo.

Stiamo parlando di Nemanja Radonjic, esterno d’attacco serbo classe ’96. Arrivato al Toro in prestito con obbligo di riscatto, quest’ala di grande talento e dal carattere impulsivo si sta facendo valere nella formazione di Ivan Juric, con 27 presenze stagionali già collezionate.

La sua dichiarazione di fede milanista è arrivata su Instagram. Radonjic è stato tra coloro che hanno commentato un post di Rade Krunic, centrocampista bosniaco del Milan. Il numero 33 rossonero ha pubblicato la foto dell’esultanza del gruppo rossonero negli spogliatoi del Maradona dopo l’1-1 di Napoli che ha qualificato la squadra di Pioli in semifinale.

Radonjic ha prima pubblicato come commento alla foto l’emoji di due cuori rossoneri e di una fiamma. Krunic ha risposto al collega e conoscente scrivendogli “milanista vero“, forse consapevole della sua simpatia per il Milan. Il calciatore del Torino non ha affatto negato e ha invece rincarato la dose rispondendo: “per sempre”.

Una passione smodata dunque quella del 27enne attaccante serbo per il Milan. Chissà che un giorno il suo sogno di giocare per la squadra del cuore italiana non possa essere avverato, visto che Radonjic sta dimostrando di avere ottime qualità in particolare da esterno sinistro d’attacco.

Al post di Krunic è giunta anche la risposta di Novak Djokovic, noto campione del tennis mondiale e tifoso del Milan. Il numero 1 del ranking ATP ha scritto “Forza Milan, bravo brate” per congratularsi con Krunic e compagni.