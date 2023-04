“Il Milan ha acquistato l’attaccante”: annuncio da non crederci

La rivelazione del giornalista nel corso del consueto intervento sul proprio canale YouTube. Ecco le sue parole in merito all’attaccante che gioca in Francia

La stagione volge al termine e i numeri di Divock Origi sono lì a ricordarci come il suo acquisto sia stato fin qui un fallimento. L’attaccante belga era stato acquistato per fare il co-titolare di Olivier Giroud ma le reti fin qui segnate sono state solamente due, una contro il Monza e l’altra contro il Sassuolo, entrambe a San Siro.

Il rinnovo del bomber francese è arrivato ufficialmente nelle scorse ore. Il Milan anche la prossima stagione, dunque, ripartirà dal suo centravanti transalpino, che anche quest’anno, come lo scorso, ha trascinato i rossoneri con gol davvero pesanti.

E’ evidente però che il solo Giroud non possa bastare. Ecco perché il Milan si prepara a mettere le mani su un grande attaccante giovane, che possa garantire gol per il presente e per il futuro. In queste settimane si sono fatti tanti nomi e molti di questi giocano in Francia. La Ligue 1 sembra essere ancora una volta la giusta meta dove guardare per rafforzarsi.

Sogno francese

E tra i calciatori che più piacciono alla dirigenza del Milan, c’è certamente quel Jonathan David, del Lille, pronto a lasciare la Francia in estate.

Lo farà con numeri importanti. Sì perché il canadese in 30 partite di Ligue 1 ha realizzato 20 gol. Una stagione fantastica per il 23enne che piace soprattutto in Premier League ma che potrebbe approdare a Napoli, in caso di addio di Osimhen.

A parlare di Jonathan David, oggi, è stato Carlo Pellegatti, che ha riportato un’indiscrezione alla quale crede poco: “Mi scrive un conoscente – afferma il giornalista -: “Attenzione ho saputo che il Milan ha acquistato Jonathan David”. Io lo riporto, non è un procuratore… io dico che non ci credo per tre motivi: il primo è per il costo, visto che viene valutato 60 milioni di euro. Secondo motivo per la statura, ho letto che è 1,75/1,80 metri. Secondo me, visto il lavoro splendido di Giroud, che salta per distribuire i palloni di petto, serve un centravanti alto e di presenza ma questa è una mia supposizione. Terzo, poi, non sappiamo dove saremo a giugno. Poi magari a giugno lo acquisti ma non sai se giochi la Champions League, non sai come finirà la situazione Leao. Quindi oggi non ci credo”.