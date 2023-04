Luci a San Siro: c’è Milan-Lecce, gli osservati salentini 

Domenica sera il Lecce farà visita al Milan. A San Siro saranno diversi i calciatori osservati dal Diavolo. Ecco di chi si tratta

La gioia della Champions League è ancora viva nei ricordi dei tifosi del Milan e dei giocatori di Stefano Pioli. Troppo fresco il passaggio del turno per essere messo da parte.

La felicità di aver eliminato chi si appresta a vincere lo Scudetto è davvero tanta ma bisogna usare tutte le energie positive per riprendere la corsa ai primi quattro posti. I quindici punti restituiti alla Juventus, balzata al terzo posto, hanno complicato ulteriormente i piani del Milan, che oggi si trova lì, al quinto posto a tre punti dalla Roma.

Come detto serve tornare a correre e a far punti prima della doppia sfida contro l’Inter. Non si può più sbagliare e domenica a San Siro arriva il Lecce, che tanto ha fatto soffrire Leao e compagni nel match di andata.

I salentini si presenteranno a San Siro motivati e desiderosi di far bene. Vuole farsi trovare pronto Lorenzo Colombo, che ha un Milan da convincere per essere riportato alla base ma i giocatori che vogliono mettersi in mostra per un futuro diverso dal Lecce sono davvero parecchi. Come è noto Colombo può essere acquistato dal club giallorosso ma c’è il contro-riscatto per riportarlo alla base.

Occasioni salentine: non solo Colombo

Le attenzioni domenica saranno puntate su tanti elementi, a partire dalla difesa, dove sia Baschirotto che Umtiti stanno facendo bene. Il reparto arretrato del Milan in realtà è al completo ma non si possono escludere addii, come quello di Matteo Gabbia, che potrebbe riportare il Milan sul mercato.

In casa rossonera, invece, arriverà certamente a centrocampo, con Vranckx che potrebbe non essere riscattato e Bakayoko destinato a fare le valigie a giugno, dopo la scadenza del contratto. Ecco che sotto osservazione ci saranno due giovanissimi Joan Gonzalez e Morten Hjulmand. Il primo, classe 2002, è blindato da un contratto in scadenza nel 2027. Il capitano, invece, è pronto a cambiare aria a giugno, avendo un accordo di solo un anno. Stakanovisti entrambi, con oltre 2mila minuti giocati, vedono poco la porta ma hanno grandi margini di miglioramento anche sotto questo aspetto (solo un gol per lo spagnolo). Gonzalez e Hjulmand appaiono due profili perfetti per il progetto rossonero. Al Diavolo piace di più lo spagnolo. Per entrambi la valutazione è di cerca 10/12 milioni di euro.