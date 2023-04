Milan-Hajduk Spalato in diretta, semifinale di Youth League: formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Milan-Hajduk Spalato, semifinale di Youth League, in programma oggi alle ore 18:00

Tutto pronto per la semifinale di Youth League che vedrà impegnato il Milan Primavera contro la Dinamo Zagabria alle ore 18 a Ginevra. Ci si attende davvero una bella partita, con un particolare tifo da parte degli avversari.

Non ci scordiamo che la UEFA aveva deciso di cambiare anche la sede dell’incontro per permettere a tutti i sostenitori della giovane squadra croata di accedere in massa. I rossoneri di Ignazio Abate avevano eliminato il Rukh Lviv agli ottavi e l’Atletico Madrid di Fernando Torres ai quarti, e ora si trovano di fronte a un avversario davvero insidioso, che ha mandato a casa PSG e Borussia Dortmund.

Il Milan Under 19 non sta brillando particolarmente in campionato, ma in Europa ha deciso di imitare la Prima Squadra e, proprio come gli uomini di Stefano Pioli, ora è a un passo dalla finale. In caso di successo il Diavolo andrebbe ad affrontare gli olandesi dell’AZ Alkmaar, che hanno superato ai rigori i portoghesi dello Sporting Lisbona nell’altra sfida. Ma andiamo a vedere le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Milan-Hajduk Spalato

Milan (4-3-3): Nava; Casali, Coubis, Nsiala, Bozzolan; Stalmach, Victor, Zeroli; Cuenca, Sia, El Hilali. All.: Abate.