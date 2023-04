Milan-Lecce, Pioli cambia ancora: la probabile formazione senza Giroud

Come cambia la formazione del Milan per la sfida di domenica prossima alle ore 18. L’avversario di turno è il Lecce di Baroni.

Questa verrà ricordata come la settimana del ritorno in semifinale di Champions League per il Milan, 16 anni dopo l’ultima volta. Negli occhi nei cuori dei tifosi c’è ancora il pari di Napoli che ha spedito la squadra di Stefano Pioli verso l’euroderby di coppa.

Ma mister Pioli dev’essere abile a portare la concentrazione in alto per la prossima sfida, quella di domenica pomeriggio contro il Lecce. La squadra pugliese, in piena lotta per la salvezza, farà visita al Milan in quel di San Siro alle ore 18.

Il tecnico rossonero abbandonerà l’idea di un turnover totale e massiccio, come quello svolto a Bologna una settimana fa. Però il Milan cambierà qualcosa nell’undici titolare previsto per la 31.a giornata di Serie A.

Come cambia il Milan anti-Lecce: fuori Calabria e Giroud

Alcuni cambiamenti di formazione rispetto alla partita di Champions a Napoli saranno obbligati per mister Pioli. Una su tutti l’assenza di capitan Calabria, che si è fatto ammonire a Bologna e dunque è squalificato per la prossima gara di campionato.

Pioli dovrebbe concedere riposo anche ad altri titolarissimi della sua formazione. Come ad esempio Olivier Giroud, che ha giocato a Napoli con un fastidio al tendine d’Achille. Ma anche Kjaer, Bennacer e Krunic, tra i migliori in campo nella doppia sfida di Champions, potrebbero tirare il fiato.

Le previsioni del Corriere dello Sport sull’undici titolare anti-Lecce parlano chiaro. Florenzi sostituirà Calabria come terzino destro titolare, Kalulu tornerà al centro della difesa e verrà data fiducia a Pobega (autore del gol contro il Bologna), Saelemaekers e soprattutto Rebic. Il croato è in vantaggio su Origi per il ruolo di centravanti di riferimento.

Questo il probabile schieramento del Milan per la sfida di domenica a San Siro: (4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Rebic.

Lecce con la formazione tipo a San Siro

Il Lecce di Marco Baroni, in crisi di risultati e di vittorie da diverse settimane, si presenterà a San Siro con la formazione al completo. Il tecnico dei giallorossi ha recuperato tutti i titolari e punta al colpaccio a Milano, che alla società pugliese è riuscito soltanto una volta, nell’ottobre 1997.

Recuperati in buona condizione tutti i titolari, compreso l’acciaccato Baschirotto. L’unico ballottaggio per Baroni sarà in mediana, tra Oudin e Gonzalez.

Il probabile undici titolare del Lecce: (4-3-3) Falcone; Gendray, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.