Milan, ritorno di fiamma per il pupillo di Boban: affare da 30 milioni

Il Milan potrebbe tornare alla carica per un talento spagnolo: fissato il prezzo di cessione per la prossima estate.

I tifosi rossoneri sperano che la squadra si qualifichi alla prossima Champions League e che venga fatto un calciomercato di alto livello. Nessuna spesa pazza, ma vanno ingaggiati alcuni giocatori in grado di fare la differenza.

Il Milan aveva investito 35 milioni di euro su Charles De Ketelaere la scorsa estate, però finora il belga ha deluso. La dirigenza dovrà decidere, in accordo con Stefano Pioli, se continuare a puntare su di lui oppure valutare eventuali offerte. L’ex Club Brugge non si è ben integrato negli schemi di gioco dell’allenatore e ha faticato a mettere in mostra le qualità che aveva evidenziato in Belgio.

Calciomercato Milan, ritorna di moda un vecchio obiettivo?

Paolo Maldini e Frederic Massara si ritroveranno a dover prendere una decisione molto importante su De Ketelaere. Inoltre, dovranno anche fare i conti con le situazioni incerte di Rafael Leao e Brahim Diaz.

Il Milan potrebbe ritrovarsi a perdere qualche titolare e a dover trovare dei sostituti adeguati. Non è escluso che tra gli obiettivi di mercato possano rientrare anche delle “vecchie conoscenze”. Ad esempio quel Dani Olmo che Zvonimir Boban cercò di portare a Milano nel gennaio 2020 trattando in prima persona con Dinamo Zagabria e giocatore.

Il Lipsia offrì più soldi e si assicurò il fantasista spagnolo, il cui contratto è in scadenza a giugno 2024 ed è lontano da un rinnovo. Nonostante il club tedesco abbia spinto per prolungare, Olmo sta valutando seriamente un trasferimento altrove. Le richieste non gli mancano, si parla anche di squadre come Barcellona e Real Madrid.

Dani Olmo, il Diavolo ci riprova? Il Lipsia fissa il prezzo

Sky Germany fa sapere che il Lipsia farà un ultimo tentativo per convincere Olmo a rinnovare. Presenterà un’offerta economica migliore e in caso di rifiuto aspetterà proposte per la cessione. Il prezzo fissato è di 30 milioni di euro.

Barcellona e Real Madrid monitorano la situazione, vedremo se anche il Milan ci farà un pensiero in cado di mancato accordo sul prolungamento contrattuale. Il 24enne spagnolo è un giocatore molto dotato tecnicamente e arricchirebbe la squadra di Stefano Pioli. Gioca sia come esterno sinistro offensivo sia come trequartista, ha una duttilità tattica importante. Finora con il Lipsia ha totalizzato 20 gol e 24 assist in 116 partite.