ML – Ibra verso la convocazione: le ultime da Milanello

L’attaccante è pronto a far ritorno tra i convocati. La partita contro il Lecce potrebbe essere l’occasione giusta per rivederlo in campo: le ultime da Milanello

La squadra di Stefano Pioli si è allenata in mattinata per preparare la sfida contro il Lecce. I rossoneri stanno provando a mettere da parte le emozioni legate alla qualificazione contro il Napoli.

I rossoneri, contro ogni pronostico, sono riusciti ad eliminare la squadra che si appresta a conquistare lo Scudetto. Il Diavolo ha ritrovato la solidità difensiva e gli spunti di Rafael Leao, che hanno permesso lo scorso anno di diventare campioni d’Italia.

Il Milan è, dunque, rinato, e la crisi post Mondiale è ormai un lontano ricordo. Tonali e compagni hanno buttato via diversi punti e la corsa ai primi quattro posti si è complicata terribilmente. Ieri sera la Juventus si è vista restituire i 15 punti punti di penalizzazione, balzando così al terzo posto e facendo scivolare il Milan al quinto.

La Champions League è distante tre punti, che sono quelli separano i rossoneri dalla Roma. Non si può davvero più sbagliare e domenica a San Siro arriva il Lecce, che ha messo in difficoltà il Diavolo nel girone di andata.

Servirà una grande prova, serviranno i migliori giocatori per non commettere un ulteriore passo falso dopo quelli recenti contro Empoli e Bologna.

Le ultime da Milanello

Da Milanello arrivano buone notizie e la conferma che Zlatan Ibrahimović sta bene. Lo svedese – come raccolto da MilanLive.it – anche oggi si è allenato in gruppo ed è pronto a tornare tra i convocati. L’ultima era accaduto contro l’Udinese, match in cui aveva giocato titolare e aveva segnato dal dischetto.

Poi la parentesi nazionali e l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di Milanello fino a ieri. Se domani dovesse allenarsi ancora in gruppo, appare scontata la sua convocazione e con un Olivier Giroud non in perfette condizioni potrebbe trovare spazio fin da subito. Pioli potrebbe così affidarsi ancora a Divock Origi per una staffetta con lo svedese, per far rifiatare totalmente il francese ma la decisione definitiva verrà presa domani.