Franck Kessie torna in Italia, l’annuncio: “È nella loro lista”

Si continua a parlare di Napoli-Milan e degli arbitraggi non eccellenti nei due incontri. Il giornalista ha dato il suo parere.

Napoli-Milan è risultata una doppia sfida combattuta, bella da vivere e da guardare. Ma alla fine l’ha spuntata la formazione rossonera, più compatta, solida e determinata a raggiungere le semifinali di Champions League.

Non sono mancate però le polemiche dal punto di vista arbitrale. Il Napoli in particolare si è lamentato sia della direzione del romeno Kovacs all’andata, sia del polacco Marciniak nel match di ritorno.

A parlare di queste infinite discussioni c’ha pensato anche il noto giornalista Rudy Galetti, esperto in particolare di calciomercato. Intervenuto a TVPLAY, il cronista ha detto la sua puntando il dito su un altro… protagonista: “Si è parlato fin troppo di arbitri durante queste due bellissime partite. Le direzioni non sono state brillanti, all’andata manca un rigore per il Milan, al ritorno uno per il Napoli. Ma il vero colpevole è il VAR: se l’arbitro può fare errori sul campo, non è ammissibile che li faccia chi è davanti al monitor. Comunque basta parlare di arbitri”.

Il retroscena di Galetti: “Kessie può tornare in Serie A”

Non solo arbitraggi e polemiche su Napoli-Milan. Nella sua chiacchierata a TVPlay Rudy Galetti ha voluto anche fare i complimenti ai due allenatori di Milan e Inter, che sono approdati alle semifinali di Champions League e si preparano ad un derby indimenticabile.

“Non vedo l’ora di vedere questi due derby, in quella settimana ci sarà un’atmosfera incredibile. Quando il Milan è andato in difficoltà in campionato avevo previsto che Pioli si sarebbe concentrato sulla Champions. Lui e Inzaghi sono stati tanto criticati, ma ora sono in semifinale e meritano gli applausi. Non hanno rose abbastanza forti per essere competitivi in campionato e in coppa allo stesso modo, ma va bene così. Non poteva andare meglio”.

Da esperto di mercato, Galetti ha parlato anche del futuro di Franck Kessie. Il centrocampista ex Milan, oggi al Barcellona, è spesso accostato ad un ritorno in Italia. Situazione che può concretizzarsi, ma nella sponda opposta dei Navigli.

“L’Inter ha tanti punti di domanda in chiave mercato e dal punto di vista societario. Uno che potrebbe partire è Brozovic, che ha mercato all’estero. Se dovesse essere sacrificato, i nerazzurri punterebbero ad un sostituto. Nella lista c’è anche Kessie, che piace da tempo e può tornare in Serie A. Ma anche un talento come Frattesi”.

Per il Milan sarebbe una delusione vedere Kessie tornare in A, però con la maglia nerazzurra. Sarebbe un altro scippo, seppur stavolta indiretto, dei rivali cittadini come quello effettuato con Hakan Calhanoglu nel 2021.