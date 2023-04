Silvio Berlusconi, gli aggiornamenti dal San Raffaele: lento ma progressivo miglioramento

Le ultime notizie su Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e attuale patron del Monza, ricoverato da giorni al San Raffaele.

Da diciassette giorni Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale. Uno degli uomini più influenti nel mondo della politica e dell’imprenditoria italiana ha accusato importanti problemi di salute.

Tutti in apprensione per le condizioni del Cavaliere, attuale patron del Monza assieme al suo braccio destro storico Adriano Galliani. Come è ormai risaputo Berlusconi soffre di una malattia del sangue non di poco conto.

All’ex presidente del Milan era già stata diagnosticata la leucemia mielomonocitica cronica, una neoplasia non di rapida diffusione che colpisce principalmente persone sopra i 75 anni di età. Il 5 aprile scorso Berlusconi è stato portato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per una infezione polmonare dovuta a questa patologia.

Berlusconi, quadro clinico in miglioramento

Dopo le primissime ore di ansia ed apprensione, dal San Raffaele sono giunte poi notizie piuttosto confortanti sulla salute di Silvio Berlusconi. Il suo medico di fiducia, il dottor Alberto Zangrillo, si è detto sereno e tranquillo, anche perché il fisico del Cavaliere ha reagito bene alle cure.

L’ultimo bollettino dall’ospedale milanese è confortante. “Il quadro clinico del presidente Silvio Berlusconi appare in lento, ma progressivo miglioramento. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d’organo” – hanno dichiarato lo stesso Zangrillo ed il dottor Fabio Ciceri che seguono in maniera specifica il caso.

Un’altra notte tranquilla dunque per Silvio Berlusconi, che sembra come ammesso dai suoi medici migliorare giorno dopo giorno ed allontanare i cattivi pensieri sulla sua salute. Il Cavaliere ha ricevuto anche gli auguri di pronta guarigione da moltissimi esponenti politici, personaggi del mondo del calcio e suoi seguaci.

Berlusconi da qualche giorno aveva già lasciato la terapia intensiva per passare alla degenza ordinaria. Il leader di Forza Italia aveva persino rivelato il desiderio di tornare nella propria abitazione, ma i medici hanno preferito, visti anche gli 85 anni di età, proseguire con la permanenza ospedaliera.

Al fianco dell’ex patron milanista è costante la presenza e la visita dei suoi cinque figli, in particolare Pier Silvio Berlusconi, attuale amministratore delegato di Mediaset. Così come quello della sua attuale compagna, Marta Fascina, 33enne membro della Camera dei deputati.