Calciomercato Milan, sirene inglesi per un titolarissimo: Pioli trema

Un titolare del Milan è finito nel mirino di due squadre della Premier: mister Pioli spera di non perderlo in estate.

Il Milan in queste stagioni è cresciuto molto e ci sono grandi meriti sia della dirigenza che ha scelto tanti ottimi giocatori sia di Stefano Pioli che li sta valorizzando. Ovviamente, i migliori sono diventati degli osservati speciali per le principali società europee.

Senza dubbi, il nome più chiacchierato di questi mesi è Rafael Leao. Il portoghese è stato il migliore calciatore della scorsa Serie A e in questa stagione ha messo assieme 11 gol e 12 assist in 40 partite. Ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e il rinnovo non è ancora vicino. Normale che i top club monitorino la situazione e pensino a farsi avanti nella prossima sessione estiva del calciomercato.

Calciomercato Milan, la Premier League tenta un difensore rossonero

Il Milan spera di blindare Leao con un nuovo contratto, come ha già fatto con altri giocatori. L’ultimo è stato Olivier Giroud, che proprio in questi giorni ha prolungato fino a giugno 2024. Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono trattenere tutti i migliori.

Tra coloro che hanno mercato c’è anche Fikayo Tomori, che stando a quanto rivelato dal Daily Mail è finito nel mirino di Manchester United e Tottenham. La stagione dell’ex Chelsea è stata caratterizzata da alti e bassi, ma le recenti prestazioni in Champions League sono state di buon livello e hanno attirato le attenzioni delle due squadre inglesi.

Non c’è ancora un’offerta da parte di Manchester United e Tottenham, però non è escluso che possa arrivare in estate. Il Milan ha speso 30 milioni di euro per comprare Tomori e il suo prezzo nel frattempo è certamente salito. Secondo il portale specializzato Transfermarkt, oggi il suo valore è di 45 milioni. Vedremo se arriveranno delle proposte di questo tipo.

I numeri di Tomori con il Milan

Fikayo è arrivato a Milano nel gennaio 2021 in prestito dal Chelsea e a fine stagione il club rossonero ha esercitato il diritto di riscatto. Il 25enne inglese arrivò dopo che erano sfumati altri obiettivi, ma la società lo seguiva da tempo e non ha avuto dubbi nel puntare su di lui.

Tomori si è preso presto il posto da titolare nella squadra di Stefano Pioli. Finora ha messo insieme 98 presenze e 3 gol. In Serie A ha segnato 2 reti alla Juventus, mentre in Champions League lo ha fatto contro il Liverpool. È felice al Milan e aveva anche rinnovato il contratto, non pensa affatto a un trasferimento. Sicuramente tornare in Inghilterra potrebbe aiutarlo a farsi prendere maggiormente in considerazione dal Gareth Southgate, commissario tecnico della nazionale, però al momento non c’è nessun indizio su una eventuale partenza.