Milan in Champions League, il quarto posto potrebbe non bastare: clamorosa ipotesi

L’incredibile scenario in cui andrebbero in Champions League cinque squadre italiane ma non la quarta classificata

La corsa per la Champions League è entrata definitivamente nel vivo perché mancano ormai solamente otto partite al termine del campionato. Si tratta di una corsa particolare perché ben quattro squadre sono ancora in Europa e stanno cercando di gestire entrambi gli obiettivi.

Milan e Inter si affronteranno a maggio in semifinale di Champions League ed ovviamente a questo punto la priorità diventa quella di accedere alla finale di Istanbul per aggiudicarsi la coppa dalle grandi orecchi. Roma e Juventus sono in semifinale di Europa League e potrebbero incontrarsi in finale, per cui anche i giallorossi e la Vecchia Signora sono focalizzati su due traguardi. Ne sta approfittando intanto la Lazio, che è in fuga al secondo posto.

I biancocelesti sono scappati a quota 61, seguiti ora proprio dalla Juve perché ieri è stato ufficializzato l’annullamento della penalizzazione. I bianconeri risalgono quindi a 58 punti, e la Roma adesso è quarta con 56. Al quinto posto c’è il Milan con 53 e dietro ancora l’Inter sesta a 51. Non dimentichiamo poi l’Atalanta di Gasperini a quota 49. Le milanesi hanno perso terreno nell’ultimo mese, ma è evidente che Pioli e Inzaghi hanno puntato tutto sul sogno Champions.

Il caso limite in cui la quarta in Serie A non va in Champions

Puntare sull’Europa non significa però dimenticare l’accesso alla prossima edizione della Champions. Infatti anche vincere la competizione o l’Europa League garantirebbe la partecipazione alla prossima edizione del torneo.

Queste possibilità danno spazio a uno scenario davvero incredibile, che potrebbe avverarsi in Italia. Si tratta di un’ipotesi molto complicata, ma che continua ad essere realizzabile e le cui probabilità si alzano sempre di più. Infatti c’è una norma che non consente la partecipazione di più di 5 squadre dello stesso Paese alla Champions League. Per questo motivo rischia la quarta classificata.

Se infatti una tra Inter e Milan vincesse la Champions e una tra Juventus e Roma trionfasse in Europa League, ed entrambe le due vincitrici non fossero tra le prime quattro, allora in Champions League andrebbero le prime tre della classifica e queste due squadre vincitrici.

Il Milan, nel dubbio, deve provare a vincere la Champions o a entrare nelle prime tre. Uno scenario in cui gli uomini di Stefano Pioli potrebbero essere beffati è questo. Inter che vince la Champions, Roma che vince l’Europa League e Napoli, Lazio e Juventus sul podio in Serie A. Il Diavolo, in questo incredibile caso, non andrebbe in Champions da quarta classificata.