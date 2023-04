Lecce, l’attaccante non convocato con il Milan: Baroni spiega il motivo

Il centravanti dei salentini non è nella lista dei convocati per domani: l’allenatore spiega la ragione in conferenza stampa

C’è una notizia davvero inaspettata alla vigilia di Milan-Lecce e riguarda la squadra ospite. I pugliesi sono costretti a dover fare a meno di un elemento importante della rosa per la sfida di domani, che si giocherà a San Siro alle ore 18:00.

Domani il Diavolo ospita la formazione salentina per la 31esima giornata di Serie A e spera di ripartire forte anche in campionato. Dopo aver raggiunto la semifinale di Champions adesso infatti i rossoneri devono tornare a dare l’assalto al quarto posto e per farlo hanno assolutamente bisogno di raccogliere i 3 punti in questo turno casalingo contro il Lecce.

I giallorossi stanno vivendo un momento complicatissimo perché hanno ottenuto un solo punto nelle ultime sette giornate e sono di nuovo invischiati nella lotta per non retrocedere. Per questo motivo verranno a Milano per strappare punti e non vorranno concedere nulla, ma dovranno farlo senza l’attaccante Lorenzo Colombo, che non è stato convocato per domani.

Colombo salta il Milan per l’influenza

Il centravanti, che è ancora di proprietà del Milan, non figura nella lista dei convocati per la partita contro la sua squadra e quindi non potrà dare una mano ai compagni. Il tecnico Marco Baroni ha spiegato la motivazione in conferenza stampa.

“Ha la febbre, non alta – spiega l’allenatore dei salentini – e abbiamo optato di non mettere a rischio il gruppo visto che voliamo tutti insieme”. Non ci sarà quindi l’ex di turno, che sicuramente avrebbe voluto mettersi in mostra a San Siro e provare a convincere la società a trattenerlo dal prossimo anno. Va detto che comunque Colombo non era partito titolare nelle ultime partite.

Senza di lui infatti non cambia nulla nel tridente titolare di Baroni, che si affiderà quindi senza dubbio a Gabriel Strefezza e Federico Di Francesco sugli esterni, con Assan Ceesay al centro dell’attacco. I ricambi offensivi dei giallorossi sono invece Banda e Voelkerling