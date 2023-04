Caldirola, un milanista all’Inter: “Ci furono un po’ di problemi…”

Il difensore ha raccontato il curioso aneddoto di quando, da giovanissimo, fu tesserato per l’Inter

La scorsa settimana l’Inter ha perso a San Siro contro il Monza in campionato, allungando la striscia negativa e fallendo il sorpasso sul Milan. Un ko molto deludente che, dopo l’annullamento della penalizzazione per la Juventus, condanna al momento i nerazzurri al sesto posto.

A decidere il match è stato il difensore dei brianzoli Luca Caldirola, con un gol di testa su sviluppi di calcio d’angolo. A beffare la squadra di Simone Inzaghi è stato quindi proprio un ex Inter, perché il centrale classe 1991 ha militato nelle giovanili nerazzurre per ben dodici anni, tra il 1999 e il 2010, pur non giocando mai in Prima Squadra. Il difensore Brescia e Cesena, prima di trasferirsi in Germania.

In Bundesliga Caldirola ha giocato con il Werder Brema e con il Darmstadt, prima di tornare in Italia al Benevento e poi al Monza. Sia con i campani che con i lombardi è riuscito, tra l’altro, a raggiungere la promozione in Serie A. Il 32enne è stato ospite ai microfoni di DAZN nei giorni scorsi e ha rivelato un curioso aneddoto nell’intervista.

La rivelazione di Caldirola a DAZN

Il giornalista ha chiesto al difensore se avesse davvero pianto nel momento in cui, da bambino, firmò per la società nerazzurra. Caldirola ha confermato sorridendo: “Sì, sì è vero, perché avevo una simpatia per il Milan”.

Caldirola tra l’altro aveva anche propiziato l’autogol di Dumfries nei minuti finali della gara d’andata al Brianteo con l’Inter, per il 2-2 finale. Il calciatore ha aggiunto: “Quando arrivò questa offerta dell’Inter ci furono insomma un po’ di problemi. In quel momento, da tifoso milanista, il mio sogno era ovviamente quello di giocare nel Milan. A quell’età non riesci a capire bene”.

Per Caldirola l’approdo alla squadra rivale di quella che tifava da bambino non è però stata alla fine una brutta scelta. Egli infatti sottolinea anche: “Poi ho fatto 12 anni all’Inter, che mi ha cresciuto come uomo e come calciatore, ed è stata un’esperienza incredibile”. In questa stagione Caldirola si sta rendendo protagonista con il Monza di Palladino e ha già collezionato 24 presenze.