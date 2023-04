L’UEFA fa arrabbiare i napoletani su Twitter: “Siete seri”, costretti a cancellare (FOTO)

L’organo che gestisce il calcio europeo pubblica un post di Napoli-Milan che fa discutere e dopo le reazioni lo cancella subito

La sfida del Maradona di martedì scorso tra Napoli e Milan per il ritorno dei quarti di finale di Champions League fa ancora discutere. Il match ha avuto tanti contenuti tecnici ma anche diversi episodi arbitrali che hanno fatto parlare a fine partita.

Il Diavolo è riuscito a qualificarsi con l’1-1 in virtù della vittoria all’andata a San Siro (1-0) e ha centrato la semifinale, dove incontrerà a maggio i rivali cittadini dell’Inter. A Napoli però non hanno ancora digerito l’eliminazione dalla più importante competizione europea, soprattutto perché arrivata contro una squadra che alla vigilia era considerata alla loro portata, vista la classifica in campionato lo scontro diretto dello scorso settembre.

Gli azzurri speravano di fare qualcosa in più, in particolare nella gara di ritorno in casa, ma così non è stata. Ci sono state anche tante proteste per via di un calcio di rigore non fischiato ai partenopei nel primo tempo per un intervento di Rafael Leao su Hirving Lozano, prima che il messicano potesse calciare.

La UEFA elogia Leao per l’intervento per l’intervento su Lozano, poi ci ripensa

Lo stesso Luciano Spalletti a fine gara ha parlato di un intervento da rigore netto e le immagini evidenziano effettivamente come l’attaccante rossonero vada a impattare sul piede del suo avversario, che si gira, prima di intervenire anche sul pallone.

Per dovere di cronaca c’è da segnalare anche il rigore sbagliato da Giroud sarebbe stato da ripetere per l’entrata in area anticipata di Juan Jesus, ma in queste ore è l’episodio Leao-Lozano che fa ancora parlare e in ciò ci si è messa anche la UEFA. L’organo che gestisce il calcio europeo, infatti, ha postato sul proprio profilo Twitter un’immagine dell’intervento con la didascalia: “Rafael Leao, magistrale in attacco e in difesa” con un emoticon che applaude.

Il post ha mandato su tutte le furie i tifosi del Napoli e in particolare il giornalista di fede partenopea Carlo Alvino, che ha retwettato commentando: “Siete seri? Un errore enorme! Rigore netto! Pessimo arbitro!”. Nel frattempo poco dopo il tweet della UEFA è stato cancellato, alimentando ancor di più la polemica.