Milan, delusione De Ketelaere: il futuro è deciso

Dal giocatore il Milan si aspettava certamente molto di più. E’ tra le grandi delusioni della stagione. E’ inevitabile la decisione presa dai rossoneri: ecco cosa succederà

E’ stato il grande investimento della scorsa estate. Si è fatto di tutto per prenderlo e alla fine, dopo una lunga trattativa, è sbarcato a Milano.

Per Charles De Ketelaere, accolto con entusiasmo dai tifosi, sono subito iniziati i paragoni scomodi, quello che andava più di moda era sicuramente quello legato a Ricardo Kaka. Ma l’inizio del brasiliano, come tutti ricorderete, fu immediatamente devastante. Lo stesso non si può dire per il talento belga, che deve ancora trovare il primo gol con la maglia del Milan.

Ha del clamoroso quanto sta succedendo con l’ex Club Brugge. L’investimento è stato davvero importante ma il rendimento praticamente nullo. Nelle prime partite – nonostante nulla di veramente eclatante – De Ketelaere aveva mostrato sprazzi della sua classe, con assist illuminanti per i compagni, ma col tempo, venendo meno la fiducia, si è spento totalmente.

Ora è relegato in panchina e non è nemmeno la prima scelta quando Pioli non fa giocare il trequartista titolare. Il ruolo oggi è di Ismael Bennacer ma lo fa chiaramente anche Brahim Diaz. Proprio lo spagnolo si è preso il posto da titolare.

Con la maglia del Milan fino a questo momento sono 34 le presenze, per lo più spezzoni di gara, per un totale di 1324 minuti. Nessun gol, come detto, e un assist illuminante lo scorso agosto nel match interno contro il Bologna.

Futuro scelto

I numeri di De Ketelaere inviterebbero ad una profonda riflessione, di un colpo andato decisamente a vuoto. Ma in casa Milan si spera che il belga possa ripercorrere le orme di Rafael Leao o Sandro Tonali, esplodendo, magari, il prossimo anno.

Il club rossonero, infatti, non ha alcuna intenzione di dare via il giocatore. Non c’è in mente l’idea di cederlo in prestito ma è chiaro che se si dovesse presentare qualche squadra con una proposta clamorosa, tutto potrebbe cambiare. Bisognerà dunque aspettare per capire cosa succederà ma De Ketelaere dovrà essere bravo a dare dei segnali già in questo finale di campionato, dove non mancheranno le occasioni.

La doppia semifinale di Champions League porterà Stefano Pioli a fare turnover. Tutti, compreso Charles De Ketelaere, dovranno rispondere presente. Una nuova occasione arriverà certamente