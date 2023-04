ML – Milan, infortunio in allenamento: il centrocampista salta il Lecce

Tegola per Stefano Pioli in vista della gara contro il Lecce di domani. Il giocatore si è fatto male in allenamento e salterà la partita. Tutti i dettagli

Il Milan sfiderà domani pomeriggio il Lecce di Baroni alle ore 18.00. Una gara fondamentale per recuperare punti importanti in vista del finale di stagione. Sappiamo bene che la situazione in classifica non la dice al momento bene ai rossoneri, che quinti in classifica rischiano di mancare la qualificazione alla prossima Champions League.

Abbiamo visto spesso la squadra di Stefano Pioli faticare contro le piccole in campionato, a causa di un atteggiamento mentale pressoché sbagliato. Il Milan si esalta e vince la partite importanti, poi abbassa la guardia e l’attenzione quando l’avversario è di una portata inferiore. Ma non ci si potrà più concedere questa predisposizione. Già da domani, il Diavolo deve dimostrare di aver imparato dagli errori e di essere pronto a tutto per rientrare nei primi quattro posti della classifica di Serie A.

Stefano Pioli, dopo l’eccezionale passaggio del turno in Champions League, ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra, ricominciando giovedì gli allenamenti. Da due giorni, dunque, il Milan ha iniziato a preparare la gara contro il Lecce, e sappiamo con tutta certezza che domani il grande assente sarà Olivier Giroud. L’attaccante francese, eroe del passaggio alle semifinali di Champions, continua ad avere dei problemi al tendine. Verrà dunque preservato in vista delle prossime difficili partite.

Nel frattempo, è tornato Zlatan Ibrahimovic ad allenarsi in gruppo. Lo svedese sarà dunque disponibile per la gara di domani contro i pugliesi. Ma ci sarà un’altra assenza cruciale. Oggi pomeriggio il rossonero ha subito un infortunio.

Milan, tegola per Pioli in allenamento: salta il Lecce

Come appreso dalla redazione di MilanLive.it, nell’allenamento di oggi Tommaso Pobega ha subito un infortunio non di poco conto. Nello specifico, il centrocampista rossonero ha riportato una frattura costale composta in seguito ad uno scontro di gioco. Non sarà dunque, con tutta certezza, a disposizione per la sfida di domani pomeriggio contro il Lecce. Un’assenza che può pesare a Stefano Pioli, nonostante Pobega non sia un suo titolarissimo. Nelle rotazioni e nei cambi, Tommaso ha sempre rappresentato un tassello fondamentale. Lo abbiamo ben visto nella gara contro il Bologna, dove oltre aver segnato il gol del pareggio è stato praticamente il migliore in campo per il Milan.

Al momento, non si conoscono i tempi di recupero. Pobega dovrà prima sottoporsi a tutti i controlli del caso. Una cosa è certa: in questo momento così concitato di stagione ogni rossonero è importante alla causa. Pioli ha bisogno di tutti! Si spera dunque che Tommaso recuperi quanto prima dal problema fisico.