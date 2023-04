Pioli: “Possiamo chiudere in salita. Ibra sta bene, non ci sarà Giroud”

Le parole del tecnico dei rossoneri alla vigilia di Milan-Lecce: tutte le dichiarazioni in conferenza stampa

Domani alle ore 18:00 il Milan ospita il Lecce per la 31esima giornata di Serie A. Dopo l’impresa in Champions e il raggiungimento della semifinale, il Diavolo deve tornare a focalizzarsi sul campionato, dove invece si trova a rincorrere.

Ora che la penalizzazione della Juventus è stata annullata, i rossoneri sono scesi al quinto posto in classifica e quindi devono assolutamente tornare a fare punti per rientrare nelle prime quattro. A San Siro domani quindi la vittoria è davvero obbligatoria, anche per metter fine a una serie negativa che ha visto il Milan vincere solo in una delle ultime sei giornate di campionato, ovvero quella al Maradona con il Napoli.

Dall’altra c’è un Lecce in grande difficoltà, e che improvvisamente si ritrova di nuovo pienamente invischiata nella lotta per non retrocedere. Dopo la vittoria di ieri del Verona, infatti, gli uomini di Marco Baroni sono solo 2 punti sopra il terzultimo posto, motivo per cui non possono più regalare nulla. I giallorossi sono peraltro reduci da sei sconfitte e un pareggio nelle ultime sette. Di questa partita sta per parlare Stefano Pioli in conferenza stampa.

Importante iniziare una serie positiva in campionato?

Non è importante, molto di più. Abbiamo la possibilità di finire bene la stagione perché la squadra sta bene. Mancano 8 partite e 5 le giocheremo a San Siro

Com’è l’ambiente

Ora la Champions è blindata e dobbiamo spingere in campionato perché la posizione di classifica che abbiamo adesso non è quella che vogliamo alla fine.

Su Ibrahimovic

Zlatan è convocato. Ha un’autonomia limitata ma sta bene e ci sarà

Sugli infortunati

Non ci sarà Giroud perché ha un problema al tendine. Ha preso un colpo Pobega ma ci sarà”

Sulle riserve

Non mi piace per niente parlare di riserve. Se stiamo facendo questa stagione è merito di tutta la squadra e poi comunque i giudizi sono ancora parziali, per tutti.

Sul Lecce

Una squadra che all’andata ci ha messo in difficoltà sulle ripartenze e sul ritmo di gioco, quindi dovremo essere molto preparati. Domani è la più importante per tanti motivi. Sono veloci sulle fasce e abili nell’uno contro uno, ma l’abbiamo preparata bene. Loro sono veloci e diretti, soprattutto in trasferta. Dovremo gestire bene la palla e avere le coperture preventive necessarie.

Rivoluzione di formazioni

Ho osservato attentamente i miei giocatori dopo una partita come quella di Champions. I giocatori stanno tutti bene e cercherò di mettere la formazione migliore e di avere qualche risorsa a gara in corsa

Sul calendario folto nel periodo della semifinale

Sarò una fase molto dispendiosa e starà a me fare arrivare i ragazzi nel miglior modo possibile e mantenere sempre alta l’attenzione, soprattutto in campionato. Si cercherà di mettere sempre la formazione migliore. Ora la mia testa è a domani e alla Roma.

Quanti punti servono per arrivare in Champions

Non è tutto nelle nostre mani. Bisognerà fare tanti punti. Il calendario ci dà la possibilità ma non serve farlo a parole

Un bilancio del periodo post crisi

Una squadra come la nostra che ha superato quel periodo di crisi si è creata un bagaglio di esperienza molto importante. Abbiamo continuato a credere nelle nostre capacità e in quello che facciamo. Questo ci aiuterò a superare altri momenti difficili, che in una stagione sono normali

Sulla semifinale

La Champions è una storia a sé e giocheremo le due partite con tutto quello che abbiamo. L’altra semifinale sarà una semifinale fantastica con due squadre che hanno li allenatori migliori al mondo.

Su Colombo

Non sapevo che non ci sarà domani. E’ difficile per me fare un bilancio di un giocatore che ho visto dopo. Sta facendo delle esperienze ma poi vedremo in futuro

Su Maignan

Tutte le squadre importanti hanno in organico dei campioni e questi fanno la differenza. La sua importanza è alta nelle partite aldilà delle parate in sé.

Su Calabria

Il mio lavoro è bello perché non smetti mai di conoscere i tuoi giocatori. Lui si è dimostrato un grandissimo capitano quando le mie scelte non lo vedevano, perché è facile stare al massimo quando sei protagonista.

Come siete arrivati a questo punto?

Ci siamo riusciti perché in questi tre anni tutti quanti, dalla società ai tifosi, sono stati insieme. Poi serve anche la qualità dei giocatori perché altrimenti non arrivi a certi livelli