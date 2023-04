Rafael Leao, clamoroso dal Portogallo: incontro Sporting-Chelsea, i dettagli

Clamoroso quanto filtra dal Portogallo. C’è stato un incontro tra i dirigenti del Chelsea e quelli dello Sporting Lisbona. Argomento Leao!

Rafael Leao rappresenta ancora oggi una grossa incognita per il Milan e i suoi tifosi. Se in campo da grandi certezze, compiendo imprese e permettendo alla squadra di raggiungere obiettivi importanti, sul fronte rinnovo non si è ancora sbilanciato concretamente. Le trattative per il prolungamento del contratto del portoghese, in scadenza nel 2024, vanno ormai avanti da mesi, ma nessuna soluzione è stata trovata. Anzi. La questione appare sempre più intricata, col grosso rischio di cessione in estate.

Leao continua a dire che il Milan è la sua casa, e che vorrebbe restare in Italia sponda rossonera. Eppure, non ha preso una decisione netta sul rinnovo, lasciando ai suoi legali la risoluzione della questione. Gli ostacoli sembrano essere sempre gli stessi: il nodo ingaggio (distanza di circa un milione tra le parti) e il famigerato contenzioso con lo Sporting Lisbona. Leao deve al suo ex club ben 20,3 milioni di euro, interessi inclusi, per essersi svincolato unilateralmente nel 2018. Una cifra che dovrebbe essere spartita col Lille, club che nello stanno anno lo ha accolto a costo zero.

Ma i legali di Leao vorrebbero che non sia il giocatore a farsi carico della sua parte di multa, bensì il Milan. Il club rossonero non ha la minima intenzione di versare soldi in direzione Lisbona, e per questo è tutto bloccato. E’ su questo fattore che ci si vede poco chiaro. Intanto, le novità che arrivano dal Portogallo in merito accendono un enorme campanello d’allarme. Lo Sporting si è preso la briga di incontrare il Chelsea.

Incontro Sporting-Chelsea: i blues pagano l’intera multa

Come riporta il quotidiano lusitano A Bola, martedì scorso è andato in scena un summit in presenza tra i dirigenti dello Sporting Lisbona e quelli del Chelsea. E’ risaputo che il club londinese è il primo della fila interessato a Rafael Leao. Lo avrebbe acquistato l’estate scorsa se solo il Milan non avesse fatto muro rifiutando la ricca offerta di 120 milioni di euro. Pare che Todd Bohely, nuovo proprietario del Chelsea, speri di poterselo aggiudicare in estate. E’ stato proprio Leao l’argomento di discussione tra i blues e lo Sporting Lisbona.

I dirigenti del Chelsea, secondo A Bola, hanno voluto comprendere quali siano i contorni tecnici del contenzioso tra il club portoghese e il giocatore. Boehly sarebbe convinto di poter acquistare Leao, mostrando nel frattempo la sua disponibilità nei confronti dello Sporting e nel pagamento della multa. Un fatto clamoroso, se dovesse essere confermato. Cosa ci guadagnerebbe il club lusitano a trattare coi blues? Innanzitutto, la possibilità di ottenere l’intera cifra della multa in caso di trasferimento di Leao a Londra, poi, la precedenza nell’assicurarsi quei giocatori in uscita dal Chelsea.

A riferire tutti questi dettagli è chiaramente A Bola. Si attendono aggiornamenti o conferme sulla vicenda. Ma pare che il Chelsea non abbia dimenticato affatto Leao, e il desiderio di averlo in squadra è ancora forte.