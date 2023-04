Boom Milan: la Champions fa impazzire tutti

La Champions League ha portato una ventata di entusiasmo nei tifosi del Milan. Il merchandising rossonero sta andando a ruba grazie al percorso nell’Europa delle grandi

Il Milan è tra le quattro squadre più forti d’Europa. Sono i fatti a parlare, con la squadra di Stefano Pioli che è tornata alle semifinali di Champions League dopo sedici anni. C’è voluto tanto impegno e sacrificio per raggiungere l’obiettivo, ma la soddisfazione adesso è enorme. Lo sente il club rossonero come i suoi tifosi: questa è un’annata davvero speciale. Come dichiarato da più giocatori del Milan, l’intenzione è quella di non smettere di sognare e quindi, perché non credere nella finale?

C’è lo scoglio Inter da superare, niente di facile chiaramente. Ma il 10 e il 16 maggio, a San Siro, la squadra di Stefano Pioli ce la metterà tutta per passare il turno e riscattare gli ultimi derby persi in malo modo. Champions League è sinonimo di ricchezza e prestigio, quelle componenti che non sono mancate negli anni d’oro del grande Milan. Andare avanti permetterebbe non soltanto di dimostrare che il Diavolo è tornato a fare la voce grossa in Europa, ma anche di aumentare in maniera netta gli introiti.

In questa stagione, contando complessivamente gli incassi del club grazie al cammino in Champions, il Milan si è aggiudicato ben 120 milioni di euro, tra bonus UEFA e stadio. Ma non soltanto. L’exploit che ha avuto la squadra nella competizione ha permesso anche di aumentare le vendite sotto il punto di vista del merchandising. Boom totale!

Milan, le maglie vanno a ruba: i dati in Italia e all’estero

La Gazzetta dello Sport ha fatto un focus eccezionale sul boom di vendita che il Milan sta avendo sulle sue magliette. Un’impennata dovuta appunto al cammino glorioso in Champions League. I tifosi sono sempre più innamorati dei colori rossoneri, e riversano tutta la loro emozione nell’acquisto delle maglie del Milan. Tutti vogliono aggiudicarsi il capo pregiato, che tra l’altro dopo tanti anni riporta anche lo stemma dello Scudetto vinto lo scorso anno.

La rosea fa sapere che la maglia più venduta è quella di Sandro Tonali in Italia. Il centrocampista rossonero è già diventato una bandiera di questo Milan, e questo grazie alla sua fede spropositata per i colori rossoneri. Ha fatto breccia nel cuore dei tifosi. Il 24% delle maglie vendute riporta dietro il nome e il numero di Sandro Tonali. Nella classifica, seguono al mediano ex Brescia Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez, Rafael Leao e Giroud, i grandi protagonisti della rinascita del Diavolo nelle ultime tre stagioni, e capi saldi della formazione guidata da Stefano Pioli.

Importante il dato che riguarda la vendita delle maglie all’estero. E’ quella di Zlatan Ibrahimovic la più venduta fuori dall’Italia. Questa Champions League inaspettata sta portando tanto al Milan, non soltanto economicamente ma anche dal punto di vista dell’affetto dei tifosi!