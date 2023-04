Calciomercato Milan, asse con la Salernitana: tutti i nomi coinvolti

Il Milan e la Salernitana possono costruire un asse di calciomercato molto interessante, con 4 giocatori inseriti nella trattativa.

Difficile ad oggi capire che tipo di investimenti ed affari di calciomercato potrà fare il Milan in vista del mercato estivo. Ma l’impressione è che la squadra di Stefano Pioli non voglia cambiare troppo la sua filosofia.

A meno di sorprese, il Milan non metterà in campo spese folli o acquisti supersonici dal punto di vista sia economico che di prestigio. L’idea è sempre quella di costruire una rosa competitiva, giovane e non senza approfittare di occasioni sul mercato.

Possibile anche qualche affare interno in Serie A, visto che nelle ultime ore sembra si stia sviluppando un asse tra Milan e Salernitana. Le due società italiane potrebbero mettere in piedi un doppio scambio estivo che farebbe contenti tutti.

Doppio scambio tra Milan e Salernitana: maxi-trattativa

Secondo Calciomercato.it il Milan avrebbe messo nel mirino negli ultimi tempi due calciatori della Salernitana che farebbero molto comodo agli schemi di mister Pioli.

Il primo profilo che ha intrigato Paolo Maldini è quello di un terzino. Ovvero Pasquale Mazzocchi, esterno destro difensivo che sa giocare benissimo anche sulla fascia sinistra. Autore di un girone d’andata esaltante, il classe ’95 si è dovuto fermare per un intervento al ginocchio che gli ha fatto saltare ben 8 partite. Non è un caso se in quel periodo la Salernitana ha vinto soltanto un incontro.

Mazzocchi potrebbe rappresentare una doppia opzione per le fasce difensiva, sia a destra che a sinistra. Mentre l’altro nome, quello del senegalese Boulaye Dia, potrebbe essere un colpo ideale per l’attacco. Il 26enne dovrebbe essere riscattato dalla Salernitana per 12 milioni di euro (è di proprietà Villarreal). Ma non è escluso che la società di Iervolino possa cederlo in estate ottenendo una plusvalenza. Al Milan il profilo di Dia non dispiace affatto.

In cambio il Milan potrebbe mandare a Salerno un paio di calciatori giovani che sembrano intrigare la squadra campana. In primis Yacine Adli, il giovane centrocampista francese che a Milanello è rimasto spesso in disparte. Paulo Sousa lo ha già allenato ai tempi del Bordeaux e quindi potrebbe puntare sul classe 2000 anche a Salerno.

L’altra possibile pedina in questo maxi-scambio è Lorenzo Colombo. Centravanti del 2002, scuola Milan ma in prestito al Lecce. In questa sua prima stagione da protagonista in Serie A ha mostrato qualità tecniche e senso del gol. Salerno potrebbe essere un’altra piazza ideale dove esplodere.