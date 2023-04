Calciomercato Milan, colpo a centrocampo: ha già giocato in Serie A

Il Milan sta valutando diversi nomi per rinforzare la mediana: torna di moda anche un giocatore già apprezzato in Italia.

Nel prossimo calciomercato estivo il Milan interverrà in tutti i reparti, centrocampo compreso. Stefano Pioli ha bisogno di almeno un rinforzo, se non due.

Certamente Tiemoué Bakayoko lascerà Milanello, visto che è completamente fuori dai piani di allenatore e club. Rientrerà al Chelsea dopo un biennio in prestito che si è rivelato infruttuoso. Possibile anche la partenza di Aster Vranckx, arrivato anche lui in prestito e il cui riscatto è fortemente a rischio. Pioli gli ha concesso poco spazio in questa stagione e la società potrebbe non esercitare il diritto di riscatto da 12 milioni di euro per comprare il cartellino dal Wolfsburg.

Calciomercato Milan, un ex Serie A per la mediana?

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno più nomi sulla loro lista e sarà interessante vedere su quale/quali punteranno. Ancora qualche giovane oppure arriverà un giocatore con dell’esperienza?

Secondo quanto rivelato da Todofichajes.com, uno dei profili presi in considerazione dal Milan è Lucas Torreira. Il 27enne uruguayano milita nel Galatasaray, dove è approdato nella scorsa finestra estiva del calciomercato dopo una stagione in prestito alla Fiorentina. Il club di Istanbul ha investito 6 milioni di euro per comprare il cartellino dall’Arsenal.

Torreira si è imposto come titolare in Turchia, mettendo assieme 27 presenze e un assist. Il suo prezzo si aggira sui 13-15 milioni di euro. Un ritorno in Serie A non gli dispiacerebbe, però al momento non esiste alcuna trattativa.

La carriera di Lucas Torreira

Torreira è approdato in Italia nel 2014, quando il Pescara lo acquistò dal Wanderes per 375 mila euro e lo inserì nella propria Primavera. Successivamente ha fatto il salto in Prima Squadra. Nell’estate 2015 la Sampdoria lo ha comprato per 3 milioni e lo ha lasciato per un anno in prestito in Abruzzo.

Nel biennio a Genova ha dimostrato di essere un centrocampista da Serie A e le sue prestazioni non hanno lasciato indifferenti le grandi squadre. Alla fine, è stato l’Arsenal ad assicurarselo per quasi 30 milioni. Ha lasciato la Sampdoria dopo 74 partite, 4 gol e 2 assist.

A Londra due anni con 89 partite giocate, 4 reti segnate e 6 assist. Poi il prestito alla Fiorentina, che nonostante il buon rendimento non lo ha riscattato (prezzo fissato a 15 milioni). Il Galatasaray lo ha portato in Turchia e in estate vedremo se il mediano sudamericano sarà destinato a calcare nuovamente i campi della Serie A.