Giroud, retroscena su Napoli-Milan: i tifosi lo esaltano

Olivier Giroud si è confessato dopo le fatiche di Napoli-Milan di Champions League. Parole che accrescono il rispetto nei suoi confronti.

Ancora una volta Olivier Giroud si è confermato un eroe a livello internazionale. In carriera molto spesso i suoi gol sono risultati decisivi per il passaggio del turno, tra Champions League ed altre competizioni estere.

Non a caso è sua la rete che ha spedito il Milan in semifinale di Champions, contro il Napoli martedì scorso. Un gol da rapace d’area di rigore su invenzione di Rafael Leao, che ha in qualche modo blindato la qualificazione.

Non solo la rete: Giroud è stato assolutamente encomiabile contro gli azzurri, visto che ha giocato non al 100% della condizione fisica. Colpa di un risentimento muscolare che aveva messo in dubbio la sua presenza. Ma da vero leone tutto maturità e grinta, Giroud ha voluto esserci a tutti i costi.

Giroud, retroscena su Napoli-Milan: “Ho giocato con una gamba sola”

In alcuni tratti dell’incontro si è notato Olivier Giroud quasi camminare, dolorante ad una gamba per il suddetto risentimento. Il dolore al tendine d’Achille non gli ha impedito però di giocare e segnare una rete decisiva.

Intervistato da L’Equipe dopo il passaggio del turno di coppa, lo stesso Giroud ha confessato di aver praticamente stretto i denti per tutto il tempo: “Ho giocato praticamente con una gamba sola, avevo un dolore enorme ad un tendine. Ma come tutta la squadra mi sono sacrificato e ho dato il massimo”.

Sforzo enorme, premiato dal passaggio del turno e da una prestazione eccellente. Giroud si gode il momento, anche se oggi contro il Lecce riposerà proprio per evitare sforzi esagerati sul tendine infortunato. Intanto l’ex Chelsea si è lanciato in giudizi esaltanti, anche dopo il rinnovo fino al 2024: “Con questo spirito di gruppo, il Milan può sognare di tutto. In Champions non siamo favoriti, vero, ma non lo eravamo neanche contro il Napoli e guardate come è finita”.

La testa è proiettata ovviamente già al doppio derby in semifinale di Champions League, che rischia di far esplodere di ansia, tensione e attesa tutta la città: “Mi immagino già un grande derby, per la città di Milano sarà qualcosa di incredibile. Io ci credo, ho firmato il rinnovo perché sento di avere ancora grandi cose da fare qui. Non mi aspettavo di vivere tutto questo al Milan: prima lo Scudetto, ora la cavalcata in Champions“.