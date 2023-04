Highlights Milan-Lecce: la sintesi della partita di Serie A (VIDEO)

Milan-Lecce, la cronaca con gli highlights del match di Serie A disputato domenica 23 aprile a San Siro per la 31.a giornata di campionato

Grande accoglienza a San Siro per il Milan reduce dalla qualificazione in semifinale di Champions League. Tutto confermato nell’undici iniziale rossonero con Rebic che sostituisce Giroud e Kalulu al posto di Calabria squalificato.

Inizio di primo tempo con il Milan che tiene il possesso pallo senza riuscire a incidere in avanti. La prima occasione arriva con un tiro da fuori area di Tonali respinto da Falcone sul quale Rebic non è lesto in ribattuta. Il Lecce controlla senza affanno e sfiora il vantaggio con Banda che colpisce un clamoroso palo a porta vuota di testa su un cross diventato pericoloso per la mancata ribattuta di Krunic.

Per rivedere il Milan in avanti bisogna attendere il 38′ ed è la volta buona. Schema da calcio d’angolo, scambio Messias e Tonali e cross di quest’ultimo sul quale svetta Leao e insacca all’angolino. Grandissima elevazione del portoghese in terzo tempo per il vantaggio rossonero con il quale si va all’intervallo sull’1-0.

Da segnalare nella prima frazione anche un rigore tolto al Milan con Chiffi che ricorre all’on field review per il contatto tra Hernandez e Baschirotto prima sanzionato con il penalty. Intervento rischioso del difensore salentino che sembra comunque toccare la palla prima di impattare su Theo.

Milan-Lecce, il secondo tempo

Nel secondo tempo, il ritmo del match resta molto basso. Il Milan controlla e il Lecce non crea pericoli dalle parti di Maignan fino al tiro del nuovo entrato Strefezza che il portierone rossonero devia in angolo.

Pioli vede la squadra un pò spenta e prova a ridestarla mandando in campo Kjaer, Saelemaekers e Bennacer. Si risveglia anche Leao e basta poco al portoghese per chiudere il match. Rafa sfiora prima il raddoppio con un tocco sotto che sorvola traversa poi dopo l’ennesima sgroppata insacca il 2-0 con una conclusione in diagonale che fa sponda sul palo prima di spegnersi in rete per la doppietta del portoghese.

Another great solo run from Leao. The best winger in world football rn pic.twitter.com/CFGjJ4ECGy — 🦅 (@nemaccer) April 23, 2023

Un raddoppio che sa di liberazione per il Milan. Pioli concede la meritata standing ovation a Leao sostituito da De Ketelaere. Nel finale non succede nulla. Il Milan vince 2-0 e si prende tre punti preziosissimi per la Champions in attesa Atalanta-Roma di domani. Ora una settimana piena di lavoro per preparare il big match con i giallorossi di sabato prossimo alle 18.