La Curva Sud e la frase di “Mare Fuori”: lo sfottò al Napoli è geniale (FOTO)

Striscione particolare a San Siro nel corso di Milan-Lecce. Nonostante la gara di campionato, alcuni tifosi pensano ancora al passaggio dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli

A San Siro oggi si gioca Milan-Lecce, gara valida per la 31esima giornata di Serie A e che i rossoneri non dovrebbero sbagliare per non peggiorare la propria situazione in classifica. Inevitabilmente, però, i tifosi presenti allo stadio non smettono di pensare alla Champions League, dato che il Diavolo ha raggiunto l’enorme traguardo delle semifinali della competizione. Un risultato insperato, e in cui sicuramente il Milan era la squadra meno favorita.

Sappiamo bene che soprattutto nei quarti di finale, era il Napoli la grande quotata al passaggio del turno. Per fortuna, i rossoneri hanno rotto ogni pronostico, battendo all’andata i partenopei e pareggiando il ritorno. Un fatto che nella giornata di oggi i tifosi milanisti hanno voluto ricordare a San Siro, rivendicando il successo inaspettato del Diavolo. Particolare il modo in cui lo hanno fatto: uno striscione esposto sugli spalti del Meazza riportante la frase “Nun te preoccupa guagliò, ci sta o’ Napule fore”. Chiaro il riferimento con citazione alla celeberrima serie tv tutta campana ‘Mare Fuori’, in particolare alla sua colonna sonora.

I tifosi rossoneri, ancora una volta, hanno escogitato uno sfottò intraprendente per i rivali.